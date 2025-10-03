鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-10-03 15:20

美國總統川普周四 (2 日) 公開威脅，將利用當前的政府關門作為一項「前所未有的機會」，來裁撤他所謂由民主黨控制的聯邦機構與資金。

藉政府關門重塑美國 川普威脅裁撤「民主黨機構」引發憲政爭議(圖:shutterstock)

此舉不僅與副總統范斯 (JD Vance) 前一日否認會針對性打擊民主黨的說法公然矛盾，更被視為其推動保守派「2025 計畫」、意圖從根本上重塑美國政府的具體行動，引發了嚴重的政治與法律爭議。

川普在社群媒體上明確表示，他將與行政管理和預算局 (OMB) 局長沃特 (Russ Vought) 會面，共同決定要裁撤哪些「民主黨控制的機構」，並討論這些裁撤是「臨時性還是永久性」。

他稱這次政府關門是清除「枯木」、節省數十億美元的絕佳時機。白宮官員透露，一份即將裁撤的聯邦機構名單已經擬定，最早可能於周五公布具體方案。

川普政府的行動已然展開。他已凍結了對民主黨傾向州的聯邦交通和綠色能源資金，例如由參議院少數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 所推動，紐約州和新澤西州數百萬美元的基礎設施項目資金已被終止。白宮發言人萊維特 (Karoline Leavitt) 證實，大規模解雇的威脅「非常真實」，川普可能解雇數千名員工，其目標是在年底前裁減 30 萬名聯邦工作人員。

川普的行動與保守派智庫傳統基金會制定的「2025 計畫」(Project 2025) 密切相關，該計畫主張從根本上縮減聯邦政府規模，包括拆解或私有化多個聯邦機構。而 OMB 局長沃特正是該計畫的共同作者之一。

此舉立即引發法律專家的質疑及民主黨人的強烈反對。許多人認為，根據美國憲法和聯邦法律，只有國會才有權宣布削減或完全移除聯邦機構。

參議院撥款委員會的民主黨領袖莫瑞 (Patty Murray) 警告川普，解雇員工無助於解決導致關門的立法僵局，並痛批「人不是談判的工具，總統把聯邦工作人員當作棋子對待，這很病態」。幾個聯邦雇員工會已提起訴訟，試圖阻止裁員行動。

然而，共和黨高層對此似乎並不擔心。眾議院議長強森 (Mike Johnson) 為川普辯護，稱是民主黨人迫使政府關門，才給了川普「王國的鑰匙」。他認為，當國會未能通過支出法案時，行政部門就有權決定如何優先分配資源。強生堅稱川普的潛在行動「當然是合憲、合法的」，但未提供更多細節。

這次政府關門始於國會兩黨無法在新財政年度開始前就支出法案達成一致。僵局的核心在於，民主黨堅持任何撥款法案都必須包含將於年底到期的醫療補貼延期，而共和黨則主張將兩者分開處理。