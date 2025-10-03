460億活水迎戰關稅！申請破千件以「研發轉型」最急迫 金屬機電業占半數

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-03 20:06

‌



美國關稅帶來的潛在衝擊，為協助國內產業及國人因應，行政院會於 9 月 11 日通過了「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」。其中，經濟部編列高達 460 億元的專款，專門用於實施四大支持產業的關鍵措施，在不到兩個月內申請已破千件，以申請研發轉型件數最多，來自金屬機電業的比例即占過半。

460億活水迎戰關稅！申請破千件以「研發轉型」最急迫 金屬機電業即佔500件。（鉅亨網資料照）

這項特別預算案本著「移緩濟急」的原則，已於 8 月 7 日先行啟動，以期能即時協助受影響的產業進行調整，順利度過短期的衝擊。

4 大產業支持措施最新辦理情形（截至 9 月 30 日）：經濟部的四項支持措施已開始受理申請，從初步的數據來看，國內企業展現出高度的積極性與轉型企圖心：

1. 研發轉型補助：製造業升級的最強引擎

在所有措施中，「研發轉型補助」顯示出企業對於提升核心競爭力的渴望。這項補助針對受影響的製造業，提供研發創新及設備汰舊換新的支援。 目前已累計 478 件正在審核中，是所有措施中申請件數最高的項目。產業以金屬機電業的申請件數最多，其次是民生化工業，顯示傳統製造業在尋求升級轉型的道路上走在前沿。

個案最高可獲得 500 萬元的補助，而產業聯盟專案的補助上限更高達 4,000 萬元。

2. 中小微企業多元發展貸款加碼：解決資金周轉難題

為確保中小企業能取得必要的營運資金，「中小微企業多元發展貸款加碼」提供了優於市場的融資條件：已有 289 件申貸，總申貸金額達到 27.7 億元。貸款額度最高達 3,500 萬元，利率上限為 2.22%。

對於 1,000 萬元以內的貸款，可享 1.5% 的利率減碼，最長可達 6 個月；而 100 萬元以內的貸款，保證成數一律為 10 成，大幅降低企業的融資門檻。

3. 爭取海外訂單：加速市場多元化布局

面對國際市場的不確定性，鼓勵企業拓展新興海外市場是當前的重要策略。「爭取海外訂單」措施則給予廠商實際的資金補助：已有 330 件申請案提出，並且已通過 1 件。以民生製造及機械設備業為主，顯示出口導向型產業對海外市場拓銷的迫切需求。

補助標的包含於海外新設展示中心、服務（維修）中心、發貨倉庫等實體據點，或新增代理商、經銷商等契約。單一企業最高 500 萬元；2 家以上聯合申請最高可達 2,000 萬元。

4. 外銷貸款優惠保證加碼：減輕中小企業融資負擔

針對外銷為主的企業，特別推出「外銷貸款優惠保證加碼」，提供高保證成數和費用減免：已核保 18 件，核保融資金額約 8.2 億元。每家最高可申請 6,000 萬元的保證額度，保證成數最高達 9.5 成，並可享全額減免保證手續費最長 2 年。

為確保國內廠商能夠充分了解並有效運用這些支持措施與補助資源，政府規劃了多元化的資訊傳達與服務管道：免付費諮詢專線：0800-280-280

行政院設「台美關稅談判及產業支持方案網站（https://twustariff.ey.gov.tw/）」，供業者查詢對等關稅說明、產業影響評估及產業支持方案等重要資訊。