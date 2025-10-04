鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-04 04:00

最新數據顯示，創投機構 (VC) 今年向 AI 新創企業的投入創歷史新高，今年迄今全球 VC 已向 AI 領域注入 1927 億美元資金，超過以往任何一年，這一趨勢預示著 2025 年或將成為首個 VC 資金半數以上流向 AI 的年份。

非AI企業哭暈！今年創投機構1927億美元砸向AI超過去年總和 剩下8成新創卻分不到一杯羹（圖：Shutterstock）

根據 PitchBook 最新統計數據，資金高度集中於成熟 AI 企業。Anthropic、xAI 等 AI 產業重量級新創公司本季均斬獲數十億至百億美元級融資，多數非 AI 領域的新興企業則陷入融資困境。

PitchBook 指出，公開上市與併購市場持續緊縮，令部分 VC 對未經驗證的企業持謹慎態度，更傾向押注「確定性」。

PitchBook 研究總監 Kyle Sanford 指出，市場呈現鮮明兩極化。「無論哪個領域，要麼深度綁定 AI，要麼被邊緣化；要麼投巨頭，要麼做配角。」

具體來看，美國 VC 本季 62.7% 的資金流向 AI 企業，全球範圍內這一比例也達 53.2%，全球 VC 同期總募資金額 3668 億美元，其中美國市場佔 2502 億美元，比重持續攀升。

不過，AI 熱潮難掩新創企業整體寒意。儘管 OpenAI 近期透過員工股權交易刷新估價紀錄，但 2025 年全球獲投新創企業總數預計創近年新低，新成立的 VC 基金數量及募資額也大幅下滑。

數據顯示，今年前 9 月全球僅 823 家創投基金募資超 800 億美元，較 2022 年 4430 家機構募得 4120 億美元的盛況相去甚遠。