非AI企業哭暈！今年創投機構1927億美元砸向AI超過去年總和 剩下8成新創卻分不到一杯羹

鉅亨網編譯陳韋廷


最新數據顯示，創投機構 (VC) 今年向 AI 新創企業的投入創歷史新高，今年迄今全球 VC 已向 AI 領域注入 1927 億美元資金，超過以往任何一年，這一趨勢預示著 2025 年或將成為首個 VC 資金半數以上流向 AI 的年份。

cover image of news article
非AI企業哭暈！今年創投機構1927億美元砸向AI超過去年總和 剩下8成新創卻分不到一杯羹（圖：Shutterstock）

根據 PitchBook 最新統計數據，資金高度集中於成熟 AI 企業。Anthropic、xAI 等 AI 產業重量級新創公司本季均斬獲數十億至百億美元級融資，多數非 AI 領域的新興企業則陷入融資困境。


PitchBook 指出，公開上市與併購市場持續緊縮，令部分 VC 對未經驗證的企業持謹慎態度，更傾向押注「確定性」。

PitchBook 研究總監 Kyle Sanford 指出，市場呈現鮮明兩極化。「無論哪個領域，要麼深度綁定 AI，要麼被邊緣化；要麼投巨頭，要麼做配角。」

具體來看，美國 VC 本季 62.7% 的資金流向 AI 企業，全球範圍內這一比例也達 53.2%，全球 VC 同期總募資金額 3668 億美元，其中美國市場佔 2502 億美元，比重持續攀升。

不過，AI 熱潮難掩新創企業整體寒意。儘管 OpenAI 近期透過員工股權交易刷新估價紀錄，但 2025 年全球獲投新創企業總數預計創近年新低，新成立的 VC 基金數量及募資額也大幅下滑。

數據顯示，今年前 9 月全球僅 823 家創投基金募資超 800 億美元，較 2022 年 4430 家機構募得 4120 億美元的盛況相去甚遠。

Sanford 表示，LP(有限合夥人) 與創投合夥人正「更審慎選擇賽道」，將資金集中於 AI 領域避險。在這場資本遷移中，AI 巨頭與邊緣企業的差距正持續拉大，新創生態的分化恐將重塑產業格局。

