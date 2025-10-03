鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-03 13:40

台灣 ETF 市場近年來蓬勃發展，規模與受益人數屢創新高，已成為全民理財的顯學。然而，亮眼數據的背後卻隱藏著投資組合分散度不足的隱憂。根據最新統計，國內股票型 ETF 總規模已逼近 4 兆元，受益人數突破 1,200 萬，但令人關注的是，近九成的資金竟集中於台股 ETF，這反映出國人在海外資產配置的明顯不足。

國人ETF 4兆金流近9成重押台股 貝萊德建議納入美股「雙核心」配置分散風險。（圖：shutterstock)）

國際資產管理巨擘貝萊德投信指出，長期重押單一市場，將使投資組合暴露於過高的集中風險。若能適度將美股納入核心配置，不僅有助於分散風險，從長期的歷史數據來看，更能顯著提升整體報酬潛力。

統計數據明確揭示了台灣投資人對台股的壓倒性偏好。根據投信投顧公會截至 2025 年 8 月底的資料，目前台股 ETF 檔數近 80 檔，總規模已突破 3.4 兆元，受益人數超過 1,100 萬；相較之下，海外股票型 ETF 雖然檔數逾百檔，但整體規模僅 5,000 多億元，受益人數亦不足 200 萬。兩者規模差距高達約 6 倍，凸顯了台灣投資人在全球資產配置上的巨大提升空間。

貝萊德投信基金經理人楊貽甯表示，美股是全球股市的領頭羊，不僅市值與流動性高，更在全球產業供應鏈中扮演關鍵角色，與台灣的 AI、半導體、電子消費等產業鏈緊密連結。「隨著 AI 等科技趨勢持續升溫，台美產業高度聯動。投資組合若忽略美股市場，恐將錯失整體產業鏈成長的契機，」楊貽甯強調，投資美股不僅是為了分散風險，更是一種掌握台灣產業鏈價值的延伸方式。

為協助投資人強化全球配置、以低門檻參與美股長期成長動能，貝萊德投信推出 貝萊德 iShares 安碩標普 500 卓越 50 ETF（009813-TW），今日為募集最後一日。

這檔 ETF 主要追蹤標普 500 卓越 50 指數，精選美國市值相對最大、最具代表性的 50 家企業，投資範疇涵蓋科技、醫療、金融與消費四大核心產業。這 50 家企業通常具備穩定的獲利能力與市場領導地位，兼具成長性與防禦性，非常適合作為投資組合的核心配置之一。

楊貽甯指出，實證數據支持「台股與美股雙核心搭配」策略能有效提升投資組合的分散度與報酬表現。根據指數回測數據（2015 年 1 月至 2025 年 7 月）：若投資人初期投入 100 萬元，並採取「標普 500 卓越 50 指數」與「台灣加權指數」各 50% 的混合配置，十年後總資產可成長至 412 萬元。相較之下，若選擇單押台股（台灣加權指數），總資產則約為 376 萬元。