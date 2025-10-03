鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-03 17:08

‌



三五族群光通訊廠聯亞 (3081-TW) 今 (3) 日公布今年 9 月營收為 1.86 億元、月增 0.53%、年增 68.58%，繳出年月雙增的佳績，累計今 (2025) 年前 9 月合併營收為 1,56 億元，年增 69.7%。聯亞表示，營收增加主要是受惠數據中心 (Data center) 產品的出貨量較同期增加，帶動今年營收暢旺。

聯亞受惠數據中心需求暢旺，9月營收年增68.58%、月增0.53%。(圖:shutterstock)

聯亞副發言人表示，因為 Data center 傳送需求大增，讓光收發模的需求持續強勁，連動整個光通訊產業需求旺盛，是聯亞今年一整年營收暴發的主要原因，加上客戶的出貨需求量增，帶動業績增長。

‌



展望未來，法人表示，聯亞預期在本 (10) 月中旬，將舉行線上法說會，屆時外界可以更加瞭解公司的產品線布局與策略發展計畫。

資料中心 (Data Center) 為組織用來集中部署關鍵 IT 設施的專用場所，內含伺服器、儲存裝置、網路設備及基礎設施等相關設備。