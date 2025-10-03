聯亞受惠數據中心需求暢旺 9月營收年增68.58%、月增0.53%
鉅亨網記者黃皓宸 台北
三五族群光通訊廠聯亞 (3081-TW) 今 (3) 日公布今年 9 月營收為 1.86 億元、月增 0.53%、年增 68.58%，繳出年月雙增的佳績，累計今 (2025) 年前 9 月合併營收為 1,56 億元，年增 69.7%。聯亞表示，營收增加主要是受惠數據中心 (Data center) 產品的出貨量較同期增加，帶動今年營收暢旺。
聯亞副發言人表示，因為 Data center 傳送需求大增，讓光收發模的需求持續強勁，連動整個光通訊產業需求旺盛，是聯亞今年一整年營收暴發的主要原因，加上客戶的出貨需求量增，帶動業績增長。
展望未來，法人表示，聯亞預期在本 (10) 月中旬，將舉行線上法說會，屆時外界可以更加瞭解公司的產品線布局與策略發展計畫。
資料中心 (Data Center) 為組織用來集中部署關鍵 IT 設施的專用場所，內含伺服器、儲存裝置、網路設備及基礎設施等相關設備。
據了解，近期 OpenAI 聯合日本軟銀、甲骨文推出的「星際之門計畫」，計劃投資 5,000 億美元發展 AI 基礎建設，為目前全球規模最大的 AI 投資項目，該計畫預計在未來 4 年分階段執行，首座資料中心預計於明 (2026) 年中旬開始營運。法人指出，此舉顯示越來越多科技巨頭對 AI 發展的重視，對台灣供應鏈而言，從伺服器製造到晶片代工都有參與機會，有望帶動台灣的光通訊供應鏈訂單持續增長。
