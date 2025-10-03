缺工缺料雙重干擾 群電9月營收略低預期年減15.6%

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-10-03 19:16

‌



群電 (6412-TW) 今 (3) 日公告 9 月營收 30.54 億元，與上月約略持平，年減 15.6%；第三季營收 90.37 億元，季減 1%，年減 12.8%，不過，公司預估，本業獲利率及業外獲利均可望優於上季，累計群電前三季營收 266.09 億元，年減 2.6%。

兩因素干擾 群電9月營收略低預期年減15.6%。(圖：群電官網)

群電說明，9 月營收略低於預期，主要受兩大因素影響，一方面智慧低碳整合平台 (智慧建築) 業務因客戶工程進度延宕，約 1 億多元的營收將延後至 10 月認列；另一方面，電源業務則因客戶重要半導體材料短缺，導致電競筆電電源拉貨不如預期，進而影響 9 月整體營收表現。

‌



群電進一步指出，目前智慧低碳整合平台業務需求強勁，至第三季底在手專案總金額已突 60 億元，並持續增加中，但因近期營建產業缺工問題嚴峻，已對客戶的工程施工進度造成影響，若後續缺工情況逐步緩解，將帶動第四季相關營收轉強。

在電源業務方面，群電表示，原本品牌客戶規劃於中國黃金週與雙 11 購物節期間，推出電競筆電及 AI PC 等限時促銷活動，公司也因此於 9 月積極備貨大瓦數電競筆電電源，然而，客戶因重要半導體材料短缺調整計畫，轉而增加傳統筆電電源的拉貨。

因此，雖然 9 月出貨量有所提升，但平均銷售單價低於原先預期，進而使營收表現不如預期，不過，近期客戶已通知 10 月份部份重要半導體缺料問題有望改善，將密切關注產業狀況，樂觀看待 10 月份產品組合的改善機會。