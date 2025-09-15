聯亞8月自結獲利2600萬元、EPS 0.28元 矽光產品Q4有望放量

‌



法人指出，聯亞在矽光 (CPO) 產品因受惠中國管制 Inp 基版出口已順利鬆綁需求緩解下，也在 8 月恢復正常供應，預期聯亞在 3、4 季恢復出貨下，成長動能維持強勁，聯亞在 CPO 產品上，可望受惠美系、中系客戶需求強勁，第 4 季出貨的產能有望較去年同期相比，朝倍增方向成長。