聯亞8月自結獲利2600萬元、EPS 0.28元 矽光產品Q4有望放量
鉅亨網記者黃皓宸 台北
光通訊股聯亞 (3081-TW) 近日因股價波動劇烈，遭主管機關列注意股，要求公布注意交易資訊，聯亞自結今年 8 月售後純益為 2,600 萬元，比起去年同期損益兩平，8 月較去年同期獲利，每股稅後純益為 EPS 0.28 元，已連續 2 個月呈現單月獲利。
據聯亞自結，8 月合併營收 1.85 億元、月增 2.23%、年增 72.69%；累計前 8 月營收為 13.74 億元、年增 69.83%。
聯亞今年業績大幅成長，主要是受惠於各大雲端服務商 (CSP) 積極建置 AI 相關建設，加上全球高速網路連接需求大幅成長，800G 與 1.6T 高速光收發模組供不應求，帶動聯亞光通訊產品需求。
法人指出，聯亞在矽光 (CPO) 產品因受惠中國管制 Inp 基版出口已順利鬆綁需求緩解下，也在 8 月恢復正常供應，預期聯亞在 3、4 季恢復出貨下，成長動能維持強勁，聯亞在 CPO 產品上，可望受惠美系、中系客戶需求強勁，第 4 季出貨的產能有望較去年同期相比，朝倍增方向成長。
- 關稅戰火燒進外匯市場，投資人如何突圍？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
下一篇