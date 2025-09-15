search icon



聯亞8月自結獲利2600萬元、EPS 0.28元 矽光產品Q4有望放量

鉅亨網記者黃皓宸 台北


光通訊股聯亞 (3081-TW) 近日因股價波動劇烈，遭主管機關列注意股，要求公布注意交易資訊，聯亞自結今年 8 月售後純益為 2,600 萬元，比起去年同期損益兩平，8 月較去年同期獲利，每股稅後純益為 EPS 0.28 元，已連續 2 個月呈現單月獲利。

聯亞8月自結獲利2600萬元、EPS 0.28元，矽光產品Q4有望放量。(圖：shutterstock)

據聯亞自結，8 月合併營收 1.85 億元、月增 2.23%、年增 72.69%；累計前 8 月營收為 13.74 億元、年增 69.83%。


聯亞今年業績大幅成長，主要是受惠於各大雲端服務商 (CSP) 積極建置 AI 相關建設，加上全球高速網路連接需求大幅成長，800G 與 1.6T 高速光收發模組供不應求，帶動聯亞光通訊產品需求。

法人指出，聯亞在矽光 (CPO) 產品因受惠中國管制 Inp 基版出口已順利鬆綁需求緩解下，也在 8 月恢復正常供應，預期聯亞在 3、4 季恢復出貨下，成長動能維持強勁，聯亞在 CPO 產品上，可望受惠美系、中系客戶需求強勁，第 4 季出貨的產能有望較去年同期相比，朝倍增方向成長。

台股首頁我要存股
聯亞455.5-2.88%

#偏弱機會股

中強短弱
聯亞

82.86%

勝率

