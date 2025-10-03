2025-10-03 16:10

美國藥廠輝瑞 (PFE-US) 執行長 Albert Bourla 與美國總統川普周二 (9 月 30 日) 共同宣布一項藥品定價協議，引發行業震盪。根據協議，輝瑞承諾為聯邦及州醫療補助計畫 (Medicaid) 提供參照其他已開發國家最低藥價的「最惠國定價」，未來新藥上市價格亦將與此標準掛鉤，且輝瑞將在明年啟動的「TrumpRx」直銷平台上提供部分折扣藥物。作為交換，輝瑞海外生產的藥品未來三年將免繳美國關稅。

三年！輝瑞搶先與川普政府達降藥價協議 分析師：Medicaid僅占5%營收 免關稅才是真賺（圖：Shutterstock）

《華爾街日報》報導，知情人士透露，這項協議於 9 月底川普設定的關稅最後期限前緊張敲定，由 Bourla 與美國衛生部長簽署，協議達成不僅基於團隊談判，更依賴雙方長期私交。Bourla 與川普曾在海湖莊園共進晚餐，兩人亦定期通話。周二宣布儀式上，Bourla 感謝川普的友誼，並擁抱醫保與醫療補助服務中心 (CMS) 管理員 Mehmet Oz，場面彰顯默契。

然而，這場「雙贏」背後暗藏行業裂痕。製藥業貿易團體「美國藥品研究與製造商協會」（PhRMA）周三 (1 日) 召開執行成員電話會，部分執行長對 Bourla「搶先簽協議」表達憤怒與意外。

知情人士透露，Genentech 執行長 Ashley Magargee 甚至討論是否應罷免 Bourla 的 PhRMA 會長職務，但發言人未置評。

市場則對協議反應積極，輝瑞股價當日一度飆升約 14%，禮來、阿斯特捷利康等大型藥廠亦跟漲。投資者預期更多企業可能效仿輝瑞，透過讓步換取關稅豁免，避免更嚴厲的政策衝擊。

川普政府重塑藥價體系的野心早有跡象。自上任以來，先是威脅對藥品加徵 100% 關稅，迫使業者回流美國投資，5 月更簽署行政命令要求「最惠國定價」，即美國政府支付價格須與其他富裕國家最低藥價一致。此舉終結了藥企長期遊說「行政命令缺乏執行力」的對抗，迫使輝瑞等巨頭坐上談判桌。

不同於禮來、嬌生等業者提前宣布數百億美元美國本土投資，輝瑞選擇「觀望」，待協議明確後，再決定後續投資方向。

分析師指出，這反映輝瑞對政策風險的謹慎，擔心過早投入，一旦協議談崩，恐面臨損失。

儘管協議被視為川普藥價改革的「里程碑」，實際影響恐被高估。Leerink Partners 分析師 David Risinger 指出，Medicaid 僅佔輝瑞美國營收不到 5%，且適用的最惠國價格與輝瑞現有折扣差異不大，直售平台的折扣亦可能與保險公司提供的優惠重疊，多數患者透過保險購藥的自付成本反而更低。