〈台幣〉量縮狹幅整理 收30.418元 貶值0.3分

觀察主要亞幣，多呈現小貶整理， 日元 貶約 0.1%， 韓元 和星元微貶 0.03% 左右， 新台幣 收貶 0.01%，而 美元指數 微跌 0.04% 上下，不過， 泰銖 逆勢升值達 0.15%。

統一投顧分析，儘管美國政府關門導致包含初領失業救濟金人數、工廠訂單等數據暫停發布，同時，聯準會達拉斯分行主席 Logan、芝加哥分行主席 Goolsbee，均表達了謹慎降息的立場，不過，傳美國參議院銀行委員會透露，勞工統計局可能已準備好按原定計畫發布 9 月非農就業數據，這將有助降低貨幣政策和經濟形勢的不確定性。