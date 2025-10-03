search icon



〈台幣〉量縮狹幅整理 收30.418元 貶值0.3分

鉅亨網記者王莞甯 台北


新台幣今 (3) 日持續呈現升貶互見態勢，終場收在 30.418 元，貶值 0.3 分，台北外匯經紀公司成交值 9.3 億美元。

cover image of news article
匯市區間小幅整理。(鉅亨網資料照)

新台幣今日以 30.45 元、貶值 3.5 分開出後，最高一度升值至 30.3 元，但升貶互見，全日高低價差 1.55 角。


觀察主要亞幣，多呈現小貶整理，日元貶約 0.1%，韓元和星元微貶 0.03% 左右，新台幣收貶 0.01%，而美元指數微跌 0.04% 上下，不過，泰銖逆勢升值達 0.15%。

統一投顧分析，儘管美國政府關門導致包含初領失業救濟金人數、工廠訂單等數據暫停發布，同時，聯準會達拉斯分行主席 Logan、芝加哥分行主席 Goolsbee，均表達了謹慎降息的立場，不過，傳美國參議院銀行委員會透露，勞工統計局可能已準備好按原定計畫發布 9 月非農就業數據，這將有助降低貨幣政策和經濟形勢的不確定性。

美元指數97.772-0.08%
美元/台幣30.418+0.01%
日元/美元0.0068+0.00%
韓元/美元0.0007+0.00%
泰銖/美元0.0309+0.33%

