〈台幣〉量縮狹幅整理 收30.418元 貶值0.3分
鉅亨網記者王莞甯 台北
新台幣今 (3) 日持續呈現升貶互見態勢，終場收在 30.418 元，貶值 0.3 分，台北外匯經紀公司成交值 9.3 億美元。
新台幣今日以 30.45 元、貶值 3.5 分開出後，最高一度升值至 30.3 元，但升貶互見，全日高低價差 1.55 角。
觀察主要亞幣，多呈現小貶整理，日元貶約 0.1%，韓元和星元微貶 0.03% 左右，新台幣收貶 0.01%，而美元指數微跌 0.04% 上下，不過，泰銖逆勢升值達 0.15%。
統一投顧分析，儘管美國政府關門導致包含初領失業救濟金人數、工廠訂單等數據暫停發布，同時，聯準會達拉斯分行主席 Logan、芝加哥分行主席 Goolsbee，均表達了謹慎降息的立場，不過，傳美國參議院銀行委員會透露，勞工統計局可能已準備好按原定計畫發布 9 月非農就業數據，這將有助降低貨幣政策和經濟形勢的不確定性。
