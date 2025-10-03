〈焦點股〉華孚擺脫營運谷底Q3營收登頂 跳空漲停

隨著客戶庫存調整結束，拉貨逐步恢復穩定，車用機殼廠華孚 ( 6235-TW ) 也擺脫營運谷底，昨 (2) 日公告 9 月營收 6.6 億元，年月雙成長，且創單月歷史新高，第三季營收 17.02 億元，年增逾 2 成，帶動華孚今 (3) 日跳空漲停。

華孚今天早盤即跳空漲停，鎖住 71 元，排隊委買單超過 7000 張，成交量則超過 4000 張。另外，三大法人近日也持續敲進華孚，連續 4 個交易日買超，合計買超 1464 張。

‌



華孚近期也宣布，成功跨足無人機領域，已斬獲日系商用無人機訂單，主要供應馬達殼體，預計明年第一季量產，供貨合約長達 10 年，為營運再添成長動能。