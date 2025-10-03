〈焦點股〉華孚擺脫營運谷底Q3營收登頂 跳空漲停
鉅亨網記者劉玟妤 台北
隨著客戶庫存調整結束，拉貨逐步恢復穩定，車用機殼廠華孚 (6235-TW) 也擺脫營運谷底，昨 (2) 日公告 9 月營收 6.6 億元，年月雙成長，且創單月歷史新高，第三季營收 17.02 億元，年增逾 2 成，帶動華孚今 (3) 日跳空漲停。
華孚今天早盤即跳空漲停，鎖住 71 元，排隊委買單超過 7000 張，成交量則超過 4000 張。另外，三大法人近日也持續敲進華孚，連續 4 個交易日買超，合計買超 1464 張。
華孚 9 月營收 6.6 億元，月增 31.56%，年增 57.43%，創單月歷史新高；華孚第三季營收 17.02 億元，季增 0.7%，年增 24.4.%；累計今年前三季營收 48.44 億元，年增 5.64%。
總經理甘錦添表示，隨著客戶庫存調整結束，拉貨動能恢復，營運將擺脫谷底，認為今年訂單呈現緩漲趨勢，看好今年營收獲利重返成長軌道，今年全年營運將優於去年。
華孚近期也宣布，成功跨足無人機領域，已斬獲日系商用無人機訂單，主要供應馬達殼體，預計明年第一季量產，供貨合約長達 10 年，為營運再添成長動能。
