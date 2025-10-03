鄉林賴正鎰：預估輝達進駐北士科設總部案一個月內應可獲結果
鉅亨網記者張欽發 台北
輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳 5 月間來台並宣布進駐北投士林科技園區後，目前在 T17 及 T18 兩塊由新壽拿下地上權的土地及興建卻卡關，鄉林 (5531-TW) 董事長賴正鎰今 (3) 日指出，這個卡關只是在新光和輝達之間的交易金額，預估應該一個月內就應可達成協議。
賴正鎰強調，輝達在台北市設立總部案，期待新光姿態放軟一點、讓一點，價格不要太硬，輝達也可以讓一點，雙方距離拉近、各讓一步，就有可能一個月就談成，市府也應儘力協商，讓全球矚目的 AI 海外總部在台灣設立的投資案可以成功。
賴正鎰強調，由北市府與新壽解約再將 T17 及 T17 土地交給輝達，在法律上站不住腳，新壽完全可參考輝達需求來規劃建造，既能確保承租方與買家無虞，也可以避開台北市政府可能被認為圖利的疑慮；賴正鎰也認為，台北市府身為協調者，目前僅因新壽與輝達之間的價格尚未談妥，才會造成協商進度停滯不前。
