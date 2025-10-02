鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-02 14:12

輝達進駐北士科持續卡關，新光人壽今 (2) 日再度發布聲明，說明四種方案可行性，強調投資決策均恪遵法令規定，並始終支持促進與政府的公私協力夥伴關係 (Public-Private Partnership)，於尊重北市府對地上權契約解釋的前提下，與北市府共同合作開發北士科園區。為了爭取輝達進駐，新壽努力尋求各項解決方案，並與北市府進行多次協商。

輝達落腳台北恐告吹？新壽說明4方案 北市府合意終止條件不合理 。(圖/新光人壽提供)

關於方案一，北市府提議合意終止本案地上權契約的方案 (2025 年 1 月)，新光人壽依法不能同意北市府的合意終止條件。

新壽指出，依據投標取得本案 50 年地上權的開發計畫，新壽應有預期可得的租賃收益，但北市府提出的合意終止條件，並未涵括新光人壽未來的預期收益，顯非合理，有損新光人壽的股東及保戶權益，並違反公司治理原則，如新光人壽配合放棄此部分未來收益，恐有致使公司決策人員涉及違法背信相關法律責任之虞。新光人壽此前已向北市府充分說明立場，並表達依法不能同意其合意終止條件。

方案二，關於現階段直接移轉地上權予輝達的方案 (2025 年 5 月)，新光人壽同意。

新壽與輝達就本方案已達成共識，待北市府同意後即可辦理。在提出本方案前，新光人壽已先委請外部專業法律顧問進行適法性評估，並以函文向北市府說明依據「臺北市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法」第 18 條規定，如經北市府同意，新光人壽即可移轉地上權予輝達，而該辦法並無「建物興建完成後始得移轉」之限制，亦即，本方案並無違反法令疑慮，北市府實可基於重大公共利益、民法情事變更原則等考量，免除本案地上權契約的轉讓限制，並回歸適用上述地上權辦法的規定辦理。

關於昨 (1) 日有媒體報導本方案「是明知違法而為之」，顯是錯誤的認知，此外，該報導亦指稱本方案新光人壽向北市府「另外」爭取分手費，更是嚴重錯誤的報導。

方案三，關於建物興建完成後再移轉予輝達的方案 (2025 年 8 月)，新光人壽同意。

新光人壽同意依本案地上權契約，按照輝達的建築設計為其興建，並於建物興建完成後移轉相關權利予輝達。然而，新光人壽雖已一再向輝達說明本方案的規劃內容，但輝達迄今並未同意本方案。

四、關於新光人壽原有開發計畫方案，可依約執行本方案。

新光人壽先前即已準備充裕資金，依本案地上權契約積極執行本案的開發計畫，並配合 AI 產業的興起而調整建築設計，待未來建物興建完成後，將可提供優質的租賃及管理服務予有租賃需求的所有科技廠商，有助於形塑未來新興科技產業聚落，此符合北市府「引進民間資源、滿足產業需求、促進園區發展」的招商本意。