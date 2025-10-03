鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-03 13:01

隨著 13 家上市金控公布 8 月自結獲利，金融業整體營運展現穩健韌性，壽險型金控獲利維持穩定，銀行型金控表現突出。法人分析，中央銀行 9 月決議國內政策利率維持 2% 不變，且經濟成長上修、通膨溫和，有利金控基本面持穩，且美國聯準會已啟動降息，官員對後續再降持開放態度，美元利差回落，壽險業者匯兌避險成本趨降，金融股有望在第四季迎來補漲行情，投資人可透過 ETF 一籃子布局金融族群。

00878經理人看好金融股Q4補漲行情 含金量高ETF喜迎有基之彈。

觀察國內含「金」量較高的台股 ETF，除了元大 MSCI 金融 (0055-TW) 是唯一金融 ETF 之外，具高股息特色的 ETF 如國泰永續高股息 (00878-TW)，基金不僅布局近 5 成的 AI 供應鏈，也包含近 3 成的金融股，為主要受惠的 ETF，有望在 AI 行情暫歇時接棒演出，成為投資人布局的理想標的。此外，國泰股利精選 30(00701-TW)、永豐優息存股 (00907-TW)、復華富時高息低波 (00731-TW) 等，金融保險產業權重也相當高。

證交所公告指出，13 家金控 8 月稅後純益合計約 578 億元，累計前 8 月稅後純益達 3638.29 億元。其中，富邦金控單月獲利達 111 億元，累計獲利高達 734.8 億元，EPS 突破 5 元；國泰金控單月獲利同樣衝破百億元，達到 102.7 億元；中信金控以單月 79 億元位居第三。觀察前 8 月獲利情形，僅有以銀行業務為主體的五家金控較去年同期增加，包括玉山金、永豐金、第一金及華南金及台新新光金，顯示銀行本業動能強勁。

在 ETF 配置方面，截至 9 月底，高股息 ETF 受益人第一大的 00878，成份股中的金融保險類股占比達 29.86%，國泰金與中信金為前兩大成分股，權重分別為 9.84% 及 8.99%，其中國泰金今年以來已賺進 650.5 億元，中信金也累計獲利 495.81 億元，EPS 則分別為 4.18 元與 2.49 元，傑出表現展現金融業獲利能力，有望成為 00878 成長動能。

00878 基金經理人江宇騰表示，今年以來高股息 ETF 表現相對疲弱，主因在於金融股漲勢不如台積電、台達電等低息成長股，隨著聯準會重啟降息循環，信貸環境持續改善，企業和家庭在資金運用上開始轉守為攻，不過可觀察到，已有部分 AI 伺服器供應鏈漲勢暫歇，而美國金融監管轉趨寬鬆，扭轉金融海嘯以來的收緊趨勢，伴隨企業受惠 AI 持續擴張資本支出，金融股有望啟動落後補漲行情。