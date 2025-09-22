〈國泰投信展望〉台股漲破天非泡沫 專家：企業獲利有撐 明年非AI輪動行情可期

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-22 21:03

國泰投信今 (22) 日發表 2025 年第四季投資展望，目前台股本益比已經來到 18 倍以上，投資人憂心 AI 是否過熱？量化投資部協理游日傑表示，仍未達資本支出最高峰，今、明年台灣企業可望維持雙位數獲利成長，聯準會啟動降息後，除 AI 產業持續帶動市場外，明年消費性電子、零組件等非 AI 產業，甚至部分傳產類股的業績都有機會回溫，形成產業間的良性輪動，為台股後市提供支撐。

國泰投信量化投資部協理游日傑。(鉅亨網記者陳于晴攝)

談及台股近期再創歷史新高，站上 25800 點，漲勢之快讓不少投資人感到「心驚驚」。對此，游日傑表示，此波漲勢並非泡沫，而是反映全球經濟不確定性降低，以及台股自身結構性利基的修復。儘管短線評價面偏高，但實質企業獲利成長可期，加上人工智慧 (AI) 趨勢的持續推動，明年台股仍有向上挑戰的空間。

台股本益比處於相對高檔 基本面仍有撐

游日傑指出，台股此波上漲主因有二，一是全球關稅不確定性消除，二是聯準會 (Fed) 恢復降息循環，讓被壓抑的景氣得以修復。目前台股整體本益比已來到 18 倍以上，美股 S&P 500 也達 22 倍，顯示資金面與評價面的修復已部分反映在價格上。

根據國泰投信內部研究，今年及明年台灣企業仍可望有雙位數的獲利成長，特別是明年，隨著聯準會啟動降息，消費性電子、零組件等非 AI 產業，甚至部分傳產類股的業績都有機會回溫，帶動產業良性輪動。

市場憂心 AI 股是否過熱？游日傑認為，此次 AI 浪潮與 2000 年網路泡沫有本質上的差異，他強調，AI 技術本身不會泡沫，就像網路已成為生活必需品。此次推動 AI 發展的動力，大多是具有強大獲利能力的大型企業，例如 SAP 巨擘，而非僅靠「概念」炒作的空殼公司。

此外，AI 的影響力正持續擴大。研究顯示，採用 AI 技術的企業，其財測展望更容易獲得上修，台灣憑藉其在先進製程與科技產業垂直整合的領先優勢，在全球 AI 產業鏈中的分工地位將更為突出。

游日傑提醒，儘管台股長期看好，但漲多難免有震盪。過往 9、10 月是台股走勢較為溫吞的月份，不過，這段期間的回檔並非行情結束，反而是逢低布局的絕佳時機。

第四季布局策略 建議核心與衛星七比三配置

在 ETF 配置方面，游日傑建議採核心與衛星配置策略，「核心資產」可選擇國泰台灣領袖 50(00922-TW) 與國泰投資級公司債 (00725B-TW)，兩檔皆為 10 月除息的重量級 ETF。00922 為目標對齊大盤比重的市值型 ETF，台積電占比截至 8 月底為近 38%，股價約 20 多元，入手價格親民，囊括 AI 與蘋果換機潮商機，兼顧產業分散性；00725B 規模超過新台幣 1200 億元，具備季配息機制，預期新一輪的美國降息循環，可望加速債市上漲動能，建議優先入手規模大、流動性佳，較無違約疑慮的投等債 ETF。