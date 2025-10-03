2025-10-03 17:10

‌



東風集團股份 (00489-HK)今 (3) 日在港股收漲 4.6% 至 9.55 港元，盤中一度漲逾 6%，因該公司旗下嵐圖汽車科技股份有限公司週四 (2 日) 正式向港交所遞交上市申請，擬以介紹上市方式登陸香港資本市場。嵐圖是東風公司旗下高端智慧新能源品牌。

今年轉虧為盈+與華為深度合作！嵐圖遞交港股上市申請 東風收漲逾6% 連三日收紅（圖：Shutterstock）

嵐圖向港交所申請上市的動作既是成立 4 年來的關鍵里程碑，也承載著東風集團加速向新能源轉型的戰略決心。早在 8 月底，東風已公告嵐圖將以介紹上市方式登陸港股，如今遞表標誌著其距離資本市場僅一步之遙。

‌



作為央國企背景的新勢力車廠，嵐圖的成長速度與獲利品質格外亮眼。今年前 7 月營收 157.8 億元 (人民幣，下同)，年增 90.2%，淨利 4.34 億，徹底扭轉 2022-2024 年虧損態勢。嵐圖去年淨虧損金額至 0.91 億元，第四季首次實現單季獲利。

更關鍵的是，嵐圖的毛利率從 2022 年的 8.3% 穩定提升至 2024 年的 21.0%，今年前 7 月進一步升至 21.3%。根據灼識諮詢數據，這一數字已躍居中國新能源車廠第二。

在營收結構上，乘用車銷售佔比始終超 93%，是嵐圖核心收入引擎，零件銷售及其他業務則逐步釋放協同效應。

銷量穩定擴張是嵐圖業績的底層支撐。成立 4 年，嵐圖快速搭建起「轎車 + SUV+MPV」的全品類矩陣，中大型 SUV 嵐圖 FREE 及其升級款 FREE + 今年 7 月銷量達 4515 輛，月增 143.7%，新能源 MPV 夢想家去年銷量突破 4.6 萬輛。

截至今年 4 月，嵐圖累計產量超 20 萬輛，成為央國企旗下首個達成此里程碑的高階新能源品牌。今年前 9 月，嵐圖累計交付 9 萬 6992 輛，較去年成長 85%，連 7 月銷量破萬，市場滲透力持續增強。

技術研發與國資背景為嵐圖築牢護城河。嵐圖研發團隊超 2600 人，佔總員工 37%，2022-2024 年研發開支累計超 44 億元，今年前 8 月仍佔收入 7.6%。憑藉全端自研，嵐圖已掌握架構、嵐海動力、逍遙智能座艙、鯤鵬智能駕駛等五項核心技術，推出的鯤鵬 L3 級智慧駕駛技術可實現全場景輔助駕駛。股東層面，東風公司持有嵐圖 90.32% 股份。

專家指出，對嵐圖而言，港股上市將藉全球資本加速高端新能源佈局，對東風則是分拆優質資產、聚焦轉型的關鍵一步。