鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-03 12:51

今年前三季，全球 IPO 市場呈現「港股領跑、美股蓄力」的分化格局，兩地市場的「冷熱差異」與企業選擇的轉向，凸顯政策環境、資金流向與產業賽道的深層變遷。

234億鎂！今年前三季IPO規模輾壓美股 港股憑什麼？今年IPO冠軍提前鎖定？（圖：Shutterstock）

港交所的 IPO 爆發，始於制度優化與市場反彈的雙重催化。今年以來，港交所持續降低上市門檻、簡化審核流程，加上港股市場從低位回升，企業赴港熱情被徹底點燃。

根據 Wind 統計數據，今年前 9 月港股 IPO 募資總額達 1824 億港元 (約 234 億美元)，年增 227%，遠超美股那斯達克的 151 億美元、紐交所的 152 億美元。

今年第三季，港股募資 735 億港元 (約 94.5 億美元)，雖較上季略降，但仍年增 74%，且力壓那斯達克的 60 億美元與紐交所的 79 億美元，其中大型 IPO 成為「壓艙石」，紫金黃金國際(紫金礦業海外黃金業務分拆) 上周掛牌首日暴漲 68%，市值破 3000 億港元，奇瑞汽車上周募資 91 億港元，成為汽車股新貴。

更值得關注的是，A 股上市公司成為港股 IPO 的「絕對主力」。今年前 9 月募資逾 10 億美元的 IPO 中，除紫金黃金、奇瑞外，其餘均為寧德時代、恆瑞醫藥、海天味業等 A 股龍頭，南下融資成趨勢。

此外，未獲利生技股成為「黑馬」。恆生生物科技指數年初至今漲 105%，藥捷安康 - B、映恩生物 - B 等 4 檔 18A 公司上市以來，漲幅超過 200%，印證市場對創新藥賽道的高度認可。

截至 8 月底，港股待處理上市申請達 331 宗，上月底最後一周更有 28 家公司遞表，其中多為 A 股赴港企業，預示第 4 季新股市場將持續熱鬧。

美股 IPO 雖募資總額不如港股，卻憑藉「熱門概念」展現出獨特活力。今年第 3 季，美股募資規模最高、瑞典線上支付業者 Klarna 達 13.72 億美元，數位資產平台 Bullish、輝達支持的 CoreWeave 分別募得 11.1 億、15 億美元。

上市後，CoreWeave 因 AI 基礎設施概念漲 2.06 倍，Circle 作為「穩定幣第一股」漲 3.31 倍，Bullish 也漲 68%，反映市場對 AI、區塊鏈等科創領域的追逐。

這一熱度背後，是科技巨頭的「輸血」與資金的風險偏好提升。輝達、微軟等斥巨資投入 AI，推高創投項目估值，加速早期項目 IPO，加上聯準會 (Fed) 降息預期升溫，也讓資金更願追逐高成長標的。

根據 Renaissance Capital 數據，今年美股 IPO 申請年增 33.8%，隨著 Fed 啟動降息，第 4 季有望延續活躍氛圍。

美股中概股的表現則成為中美兩地市場的「連結點」。儘管那斯達克中國金龍指數今年漲 28.7%，遠超過標普的 13.3%，但因美國證交會 (SEC) 擬提高中概股上市門檻，第 3 季僅 10 檔中概股赴美 IPO，募資僅 7454 萬美元，幾乎可忽略不看。SEC 這項變革讓更多中資企業轉道港股。