白銀今年漲逾62%碾壓黃金！港股貴金屬股爆發 中國白銀集團猛漲30%破4年高

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-03 08:32

‌



香港股市貴金屬族群周四 (2 日) 爆發式上漲，多檔黃金股漲幅超 10%，中國白銀集團更以 30% 的漲幅領漲，創下近 4 年新高。這場「貴金屬盛宴」中，白銀的表現特別亮眼，截至 9 月底，紐約白銀期貨今年來上漲超過 62%，上海白銀期貨漲幅 41.5%，9 月單月更是飆升 16.32%，突破每公斤人民幣 10936 元的歷史高點。

白銀今年漲逾62%碾壓黃金！港股貴金屬股爆發，中國白銀集團漲30%破4年高（圖：Shutterstock）

今年以來，金價累計上漲 47%，料將創下 1979 年以來最大年度漲幅。長期看多黃金的高盛在最新研究報告中指出，2026 年中每盎司 4000 美元、2026 年 12 月 4300 美元的金價預測上行風險加劇，甚至可能超出預期。

‌



但更值得關注的是，白銀漲幅已遠超過黃金，背後金銀比指標的異動成為關鍵線索。金銀比 (黃金與白銀價格比值) 是衡量兩者相對價值的核心指標。

歷史上，金銀比長期圍繞中樞波動，1970 年代 20-40，80 年代 40-60，90 年代至 2021 年多在 50-80 間。

2022 年起，隨著全球經濟不確定性加劇，金銀比中樞抬升至 80-100 區間，2020 年疫情期間更因流動性危機飆升至 123 的歷史高點，今年 4 月又因貿易摩擦觸及 105.26 的歷史次高。

白銀強勢源自於「避險 + 工業」雙重屬性。黃金以金融與避險屬性為主，經濟衰退或地緣衝突時更受追捧；而白銀同時是太陽能、電子、新能源等工業領域的關鍵材料。太陽能板導電漿料、晶片元件、新能源車電池管理系統均依賴白銀。當經濟復甦預期升溫，工業需求擴張會推動白銀漲幅超越黃金，帶動金銀比回落。

今年 4 月金銀比觸及 105.26 時，恰逢美國關稅戰緩和、全球經濟軟著陸預期抬頭，加上新能源領域 (太陽能裝機搶裝、新能源車放量) 爆發式成長，白銀工業需求井噴，供需矛盾加劇。

數據顯示，全球白銀已連續 5 年供給短缺，2025 年缺口約 4,000 噸，基本面支撐其上漲動能。