國發基金好佛！創業天使投資方案享一站式服務 當「翅膀硬了」還能1.5倍優惠價買回持股

行政院國發基金創業天使投資方案服務辦公室計畫主持人游維如今 (2) 於「渣打女力創業獎（Women in Entrepreneurship）」頒獎典禮發表演講，深入剖析政府如何透過資金與資源，成為新創企業永續發展的強力後盾，創業天使投資方案除提供一站式服務，並賦予公司經營團隊及搭配投資人權利，可在 7 年內以 1.5 倍的優惠價格，回購國發基金的持股。

國發基金好佛！創業天使投資方案享一站式服務 當「翅膀硬了」還能1.5倍回購持股。（鉅亨網資料照）

游維如強調，國發基金不僅是資金提供者，更是堅守「良善投資人」原則，絕不介入公司經營，致力於協助新創在公司治理、資金媒合與股權穩定上奠定基礎，激發創業者的策略思維與行動靈感。

游維如指出，在公司治理層面，國發基金會積極協助審閱財報、提醒法規遵循，引導公司邁向正規經營軌道。在資金方面，深知新創募資需求不會只有一次，國發基金亦扮演資金媒合的重要角色，藉由定期舉辦媒合會，協助企業在不同階段尋求創投及策略性投資人。

演講中特別介紹方案中最具吸引力的機制，賦予公司經營團隊及搭配投資人權利，可在 7 年內以 1.5 倍的優惠價格，回購國發基金的持股。游維如解釋，若公司未來成功募資使每股價格漲至 5 倍，經營團隊仍可透過此機制，以極低的成本回購股權，達到鞏固經營權與創造股權價差效益的雙重目的，展現政府對創業家保有經營主導權的支持。

國發基金更分享了具體投資案例，印證其加值服務的成效。例如汽車修繕媒合平台飛達智能（Stacy），國發基金除資金支持，更協助引介後續策略投資人，朝上市櫃或併購發展；另一個是來自矽谷、專注於訂閱制男裝平台 Tayor Incorporation，其結合 AI、永續循環概念，國發基金透過 SAFE 方式投資後，積極協助其在矽谷市場加速尋找適當投資人，以建立競爭壁壘。

除了「創業天使投資方案」（不限產業別）外，游維如也介紹了國發基金旗下其他多項投資方案，包括強化特定產業的「綠色精靈方案」、「機器人投資方案」，以及文化創意產業等。

游維如提醒，國發基金所有方案皆採「配投制度」，申請者需找到至少一位合格配投人，共同投資，確保投資的市場性與專業性。

最後，游維如彙整政府提供的多元創業資源，鼓勵創業者善加利用。硬體資源包括遍佈全台的新創基地（如亞灣、林口、TTA），提供免費進駐空間與培訓課程。籌資選項除股權投資，亦可申請各部會的補助計畫（如 SBIR、服務業創新研發計畫），以及勞動部專為女性微型企業設計的「微型鳳凰計劃」。