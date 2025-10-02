鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-02 15:50

‌



全球銅市正經歷一場由「黑天鵝」事件引發的劇烈震盪，印尼 Grasberg 礦場因泥石流事故宣布停產，不僅讓這座全球第二大銅礦陷入停滯，更給本就緊繃的全球銅供應鏈按下「升溫鍵」，推動銅價逼近歷史高位。

銅價高燒不退！專家：印尼Grasberg礦難成關鍵變數 兩大因素助漲到2026年（圖：Shutterstock）

倫敦金屬交易所 (LME) 銅價周三 (1 日) 達每噸 10360 美元，一周前更一度觸及 10485 美元的階段高點，今年迄今倫敦期銅累計上漲 18.5%，周二 (9 月 30 日) 在上海交易價格也在盤中衝高至每噸人民幣 83820 元，月內漲幅近 5%。這場由礦難引發的「銅市熱潮」正從供應端向全產業鏈蔓延。

‌



Grasberg 礦山的事故絕非孤立。今年以來，全球主要銅礦接連「亮紅燈」，5 月剛果金卡莫阿 - 卡庫拉銅礦也因礦震減產，7 月智利埃爾特尼恩特礦因地震坍塌，年產量縮減 30 萬噸，9 月印尼 Grasberg 礦又因濕性礦料湧出事故導致 2 人死亡。

法國興業銀行商品專家指出，銅供應將出現自 2004 年來最大赤字情形，高盛更將 2025-2026 年全球銅市預期從「過剩」調整為「短缺」。

Grasberg 礦場的停產對供應衝擊特別顯著。作為全球第二大銅礦，年產能佔全球銅礦產量近 10%。該礦場營運商自由港公司表示，今年第四季將減產 20 萬噸，2026 年減產近 27 萬噸，最快 2027 年才能恢復事故前水準。

供應緊張推高銅價的同時，印尼礦場的「多舛命運」更添變數。自由港公司因 Grasberg 礦場事故股價一周內暴跌逾 20%，在印尼的權益也從 90% 以上被印尼政府削減至 48.76%。

興業研究胡道恒分析指出，停產將直接造成 2025、2026 年全球銅礦供應分別損失 0.9% 和 1.1%。在供需本就緊平衡的背景下，1% 的供給變化足以打破平衡，Wood Mackenzie 更指上述三起主要銅礦事故恐讓今年銅產量減少約 6%。

近年來，印尼政府持續推動礦產資源國有化，要求外資礦商配套冶煉廠以換取出口配額，但進展並不順利，自由港公司配建的 Manyar 和 Gresik 冶煉廠多次延遲投產，導致銅精礦庫存積壓，今年上半年 Grasberg 礦產僅 29.7 萬噸，不足年產能一半。

根據印尼能源研究公司 Petromindo 統計，印尼的銅儲量在全球排名第 10 位，但精煉銅產量排名第 16 位，甚至落後於日本、南韓和德國等沒有銅儲量的國家。

至於銅價「高燒」能否延續？專家指出，從供應端看，國際銅業研究組織 (ICSG) 已將今年銅精礦增量預期從 50 萬噸大降至 10 萬噸，2026 年增幅也將受印尼事故拖累。需求端則迎來「時代紅利」，新能源汽車每輛耗銅量是傳統車的 3 至 4 倍，AI 資料中心、電網升級等新需求持續釋放。

國際能源署 (IEA) 預估，2030 年全球精煉銅需求將從去年的 2700 萬噸增加到 3100 萬噸。高盛形容銅為「未來的新石油」，重申 2027 年倫頓期銅上看 10750 美元的長期看漲前景，花旗也將今年第四季倫頓期銅估值上調至 10500 美元。

不過，風險同樣存在。部分投資人在中國國慶假期拋壓離場，加上全球經濟前景不明、貿易緊張局勢恐抑制短期需求。

芝商所 Sachin Patel 提醒，中國雖為最大銅消費國，但其他市場需求放緩或影響銅價上行節奏，胡道恆則認為，中長期來看，供應中斷、冶煉減產及庫存緊張將支撐銅價，加上聯準會 (Fed) 降息預期，年內及 2026 年銅價中樞可望震盪走高。