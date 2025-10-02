鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-10-02 15:40

高盛研究 (Goldman Sachs Research) 分析師 Lina Thomas 表示，到 2026 年中期，金價將進一步上漲 6%，因為來自關鍵買家群體的新需求，將推動黃金價格創下新高。

95%央行看漲！高盛：這波黃金大行情至少再走3年(圖:shutterstock)

Thomas 領導的研究團隊預計，到 2026 年中期，金價將上漲至每盎司 4,000 美元，此一新預測的主要驅動力來自「各國央行的強勁結構性需求，以及美國聯準會 (Fed) 的寬鬆政策」，後者將支撐黃金 ETF 的需求。

報告將黃金買家分為兩大類。第一類是「信念驅動型買家」(Conviction buyers)，包括中央銀行、交易所交易基金 (ETF) 和投機者。他們往往基於對經濟的看法或避險需求而持續買入，不太受價格影響，其資金流向主導了價格趨勢。高盛指出，這類買家每淨買入 100 公噸黃金，約對應金價上漲 1.7%。

第二類是「機會主義買家」(Opportunistic buyers)，例如新興市場的家庭用戶，他們只在認為價格合適時才會進場，因此可能在金價下跌時提供支撐，在上漲時形成阻力。

在眾多買家中，中央銀行的角色尤其關鍵。報告指出，自 2022 年俄羅斯入侵烏克蘭導致其外匯存底被凍結後，各國央行，特別是新興市場的央行，購買黃金的速度增加了 5 倍。高盛認為這是一種「儲備管理行為的結構性轉變」，預計短期內不會逆轉。

研究團隊的基本假設是，官方機構的黃金積累趨勢將再持續 3 年，因為新興市場央行持有的黃金比例仍遠低於已開發市場的同行，並且正透過增持黃金作為更廣泛多元化戰略的一部分。

世界黃金協會 (World Gold Council) 的最新調查也支持此觀點，95% 的受訪央行預計未來 12 個月全球黃金儲備將增加，43% 的央行計畫增持自家黃金，創下 2018 年該調查開始以來的新高，且沒有任何央行打算出售黃金。

雖然今年 7 月央行的黃金購買量 (64 公噸) 低於高盛預測的每月 80 公噸，但分析師認為這符合季節性模式，夏季購買通常會放緩，並從 9 月開始加速，因此整體展望不變。

除了央行，大型投資者的投機性倉位也顯示出對黃金的顯著看漲情緒。報告提到，在期貨與選擇權交易所 COMEX 上，黃金淨多頭部位處於 2014 年以來的第 73 個百分位數，顯示投機者正大量建立多頭倉位，押注金價上漲。

報告解釋，當全球政策不確定性升高，或經濟受到供應衝擊 (如能源供應中斷) 時，傳統的股債投資組合在應對停滯性通膨方面保護不足。歷史可為鑑，例如 1970 年代，美國政府的大規模支出和央行信譽下降引發通膨，金價隨之飆升，因為投資者尋求「體制外的價值」。