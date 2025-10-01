鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-01 17:59

國際金價持續攀升推動，今 (1) 日已漲破一盎司 3900 美元大關，銀樓金價昨收盤價一錢 14470 元，上看一萬五天價，國內黃金投資市場也迎來重大變革。為響應全球黃金多頭趨勢並大幅降低投資門檻，櫃買黃金現貨交易平台宣布自今日起，最小交易單位正式調整為「1 台錢」（約 3.75 公克）。

助小資族圓淘金夢！黃金現貨平最小交易單位調整為「1台錢」。（圖: shutterstock）

這項調整意味著黃金現貨的入場門檻大幅降低，以今日臺銀金 (AU9901) 最低一錢約 14,159 元計算，相較於過去最小交易單位為一台兩（10 台錢），新制將門檻直接降低約 83%，讓有意參與黃金現貨投資的小資族與年輕族群均能輕鬆將黃金納入資產配置，有效參與當前強勁的黃金多頭行情。

目前櫃買平台上的兩檔黃金現貨商品，由國內最具公信力的臺灣銀行及第一商業銀行擔任造市商，確保在交易時間（上午 9 時至下午 3 時）提供即時且穩定的買賣報價，使市場價格公開透明且流動性佳。