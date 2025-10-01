助小資族圓淘金夢！黃金現貨平最小交易單位調整為「1台錢」
鉅亨網記者張韶雯 台北
國際金價持續攀升推動，今 (1) 日已漲破一盎司 3900 美元大關，銀樓金價昨收盤價一錢 14470 元，上看一萬五天價，國內黃金投資市場也迎來重大變革。為響應全球黃金多頭趨勢並大幅降低投資門檻，櫃買黃金現貨交易平台宣布自今日起，最小交易單位正式調整為「1 台錢」（約 3.75 公克）。
這項調整意味著黃金現貨的入場門檻大幅降低，以今日臺銀金 (AU9901) 最低一錢約 14,159 元計算，相較於過去最小交易單位為一台兩（10 台錢），新制將門檻直接降低約 83%，讓有意參與黃金現貨投資的小資族與年輕族群均能輕鬆將黃金納入資產配置，有效參與當前強勁的黃金多頭行情。
櫃買中心表示，投資人參與黃金現貨交易，流程與買賣股票相似，極為簡便：只需透過既有的證券帳戶、集保帳戶及銀行交割帳戶，並簽署《黃金現貨風險預告書》即可進行委託買賣。在開戶證券商提供的下單介面，輸入「AU9901（臺銀金）」或「AU9902（一銀金）」代號查詢最新報價及進行交易。交易採用新台幣報價結算，操作簡單，適合各類型投資人。
目前櫃買平台上的兩檔黃金現貨商品，由國內最具公信力的臺灣銀行及第一商業銀行擔任造市商，確保在交易時間（上午 9 時至下午 3 時）提供即時且穩定的買賣報價，使市場價格公開透明且流動性佳。
-
證券帳戶直接下單： 投資人只需簽署風險預告書，即可使用既有證券帳戶下單，省去繁瑣開戶程序。
-
黃金現貨造市商即時報價： 臺灣銀行與第一銀行提供即時買賣報價，投資人能隨時掌握行情。
-
僅需支付手續費（同股票）： 買賣過程僅需支付與證券商約定的手續費，交易成本透明。
-
集保帳戶即時查詢： 黃金現貨與興櫃股票合併於 T+2 日辦理交割，並會登載在證券集保存摺，管理便利。
-
-
黃金部位可靈活運用： 投資人得以登錄櫃檯買賣之黃金現貨抵繳融券保證金，或作為擔保維持率不足時的追繳差額，實現資產的靈活運用。
在國際金價持續突破歷史高點的背景下，櫃買黃金現貨平台透過降低交易門檻和提供多重優勢，讓國人能夠更便利、更安全地參與黃金投資，不再錯失這波黃金多頭行情帶來的資產配置機會。
