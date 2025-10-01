美政府停擺成「黃金推手」金價飆破3900美元 黃金存摺衝破3800元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-01 17:10

國際黃金價格於周三（1 日）亞洲早盤時段強勁走高，紐約 COMEX 黃金期貨價格一舉漲破每盎司 3900 美元，現貨黃金也一度刷新歷史紀錄高點至 3875.36 美元，期金更來到 3904.1 美元的歷史新高。這波漲勢延續了第三季的驚人表現，COMEX 近月黃金期貨價格合約收漲 16.59%，創下季度淨漲幅紀錄，強烈宣告黃金多頭時代的來臨。

美政府停擺成「黃金推手」金價飆破3900美元 黃金存摺同步衝破3800元大關。（圖: shutterstock)）

這股國際漲勢也同步反映在新台幣計價的黃金產品上。今日新台幣計價黃金存摺以 3784 元開盤，盤中最高已來到 3817 元的史上新高，最後以 3802 元作收，穩穩坐上 3800 元大關，充分展現國內避險資金追逐黃金的熱度。

推升金價再創新高的最直接催化劑，來自於美國聯邦政府面臨停擺的威脅。由於美國國會未能如期通過聯邦機構撥款法案，聯邦政府部分機構在午夜資金到期後，面臨關門風險。

Exness 策略師 Agustina Patti 指出，美國總統川普與國會領袖在政府撥款延期的談判中未達成協議，導致避險資產需求急劇上升，強力推動貴金屬的表現。這場政治僵局源於兩黨在醫療保健支出等關鍵議題上的分歧，進一步加劇了市場的不確定性。