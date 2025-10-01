美政府停擺成「黃金推手」金價飆破3900美元 黃金存摺衝破3800元
鉅亨網記者張韶雯 台北
國際黃金價格於周三（1 日）亞洲早盤時段強勁走高，紐約 COMEX 黃金期貨價格一舉漲破每盎司 3900 美元，現貨黃金也一度刷新歷史紀錄高點至 3875.36 美元，期金更來到 3904.1 美元的歷史新高。這波漲勢延續了第三季的驚人表現，COMEX 近月黃金期貨價格合約收漲 16.59%，創下季度淨漲幅紀錄，強烈宣告黃金多頭時代的來臨。
這股國際漲勢也同步反映在新台幣計價的黃金產品上。今日新台幣計價黃金存摺以 3784 元開盤，盤中最高已來到 3817 元的史上新高，最後以 3802 元作收，穩穩坐上 3800 元大關，充分展現國內避險資金追逐黃金的熱度。
推升金價再創新高的最直接催化劑，來自於美國聯邦政府面臨停擺的威脅。由於美國國會未能如期通過聯邦機構撥款法案，聯邦政府部分機構在午夜資金到期後，面臨關門風險。
Exness 策略師 Agustina Patti 指出，美國總統川普與國會領袖在政府撥款延期的談判中未達成協議，導致避險資產需求急劇上升，強力推動貴金屬的表現。這場政治僵局源於兩黨在醫療保健支出等關鍵議題上的分歧，進一步加劇了市場的不確定性。
歷史經驗顯示，美國政府停擺雖非新鮮事，但每次都會引發市場波動。此次停擺恐將中斷多項國家服務，不僅聯邦員工被迫休假，更將延遲關鍵經濟數據的發佈。例如，原定周五（3 日）公佈的 9 月非農就業報告是評估經濟健康的核心指標，其缺失將放大市場的不確定性，促使資金大規模湧向黃金等避險資產。
- 2025降息周期，誰能決定美股走向？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 美國政府關門衝擊市場 黃金飆升逼近3900美元創歷史新高
- 避險資金湧入！黃金ETF狂飆再創高 外資喊出目標價5000美元
- 美國政府關門衝擊市場 黃金飆升逼近3900美元創歷史新高
- 〈貴金屬盤後〉黃金閃耀！9月大漲11%寫13年最佳單月 季漲16%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告