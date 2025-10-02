search icon



營收速報 - 華孚(6235)9月營收6.60億元年增率高達57.43％

鉅亨網新聞中心


華孚(6235-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣6.60億元，年增率57.43%，月增率31.52%。

今年1-9月累計營收為48.44億元，累計年增率5.64%。

最新價為64.6元，近5日股價下跌-4.32%，相關電腦週邊上漲1.83%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+592 張
  • 外資買賣超：+606 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-14 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 6.60億 57% 32%
25/8 5.02億 7% -7%
25/7 5.40億 12% -4%
25/6 5.60億 9% 5%
25/5 5.32億 -4% -11%
25/4 5.98億 1% 1%

華孚(6235-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為鎂合金射出成型及鋁合金壓鑄之各類零組件或成品。各類模治具之設計開發。塑膠射出成型，主要包含流程箱及工業用棧板等。

