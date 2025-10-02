營收速報 - 華孚(6235)9月營收6.60億元年增率高達57.43％
今年1-9月累計營收為48.44億元，累計年增率5.64%。
最新價為64.6元，近5日股價下跌-4.32%，相關電腦週邊上漲1.83%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+592 張
- 外資買賣超：+606 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-14 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|6.60億
|57%
|32%
|25/8
|5.02億
|7%
|-7%
|25/7
|5.40億
|12%
|-4%
|25/6
|5.60億
|9%
|5%
|25/5
|5.32億
|-4%
|-11%
|25/4
|5.98億
|1%
|1%
華孚(6235-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為鎂合金射出成型及鋁合金壓鑄之各類零組件或成品。各類模治具之設計開發。塑膠射出成型，主要包含流程箱及工業用棧板等。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
