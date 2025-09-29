search icon



〈熱門股〉聯鈞背靠甲骨文接單題材 外資連6買 周K連3紅

鉅亨網記者黃皓宸 台北


近期全球聚焦甲骨文拿下 OpenAI 五年、總值 3,000 億美元 AI 算力大單，將大規模擴建 AI 伺服器，光通訊廠聯鈞 (3450-TW) 身為旗下 800G 光通訊模組核心供應商，受惠題材挹注，加上外資連 6 買 8,810 張激勵下，聯鈞本周漲 8.85%、收 270.5 元，成交量更暴增至 22.3 萬張，周 K 連收 3 紅，站穩中、長均線之上。

聯鈞受惠題材挹注、外資連6買按讚 周K連收3紅漲8.85%。 (圖：shutterstock)

法人表示，OpenAI 與甲骨文 (Oracle) 和軟銀集團已達成協議，在全美各地合作建置五座新的資料中心，這使得 AI 基礎設施項目「星際之門」(Stargate) 投資額來到大約 4,000 億美元，其此輪擴建將使三家公司更接近未來四年在美投入 5,000 億美元、建設資料中心和 AI 基礎設施的承諾，聯鈞有望增添訂單加持。


據聯鈞自結 8 月營收月減 3.32%、年減 9.61%，稅後純益 4,000 萬元，年增 29%，EPS 為 0.27 元，前 8 月營收 58.17 億元，年增 35.5%。

法人指出，聯鈞為甲骨文 AOC(主動光纖) 模組主力供應商，隨著 AI 伺服器由 400G 規格快速過渡至 800G，聯鈞持續供貨 800G 高速光通訊產品給甲骨文，預計今 (2025) 年底出貨動能有望延續甲骨文與 OpenAI 訂單延燒明 (2026) 年。

產業人士表示，隨著 AI 模型持續倍增、算力增強，資料中心對於高速、低延遲傳明年起 CPO 技術將有突破及量產的動作，有望挹注聯鈞業績正向發展。

 
 

 

