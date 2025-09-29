〈熱門股〉聯鈞背靠甲骨文接單題材 外資連6買 周K連3紅

法人表示，OpenAI 與甲骨文 (Oracle) 和軟銀集團已達成協議，在全美各地合作建置五座新的資料中心，這使得 AI 基礎設施項目「星際之門」(Stargate) 投資額來到大約 4,000 億美元，其此輪擴建將使三家公司更接近未來四年在美投入 5,000 億美元、建設資料中心和 AI 基礎設施的承諾，聯鈞有望增添訂單加持。