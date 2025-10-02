〈焦點股〉輝達創高 勤誠連動走揚重返600元關卡

輝達 ( NVDA-US ) 昨 (1) 日收 187.24 元再創高，伺服器機殼廠勤誠 ( 8210-TW ) 身為供應商之一，隨著 GB200 良率改善放量出貨，今 (2) 日跟上輝達腳步走揚，重返 600 元關卡。

勤誠早盤以 599 元開高走高，盤中最高漲至 618 元，漲逾半根停板，截至 9 點 55 分，股價暫報 608 元，漲幅約 3.58%，除重回 600 元關卡，也同步站回月線，成交量超過 1000 張。

根據供應鏈調查，GB200 良率改善，帶動相關零組件逐步放量出貨，預計全年出貨量 2.2 萬貴，GB300 則預計於第四季量產出貨，勤誠身為供應商之一有望持續受惠。此外，勤誠今年也切入機櫃業務，相關業務進展順利，力拚機櫃今年全年營收占比達高各位數百分比，明年突破雙位數百分比。

法人表示，勤誠在美系客戶 HGX 伺服器需求強勁帶動下，加上 ASIC 出貨、GB300 及機櫃業務小量生產，預期第三季營收將年增雙位數百分比。執行長陳亞男也提到，新舊產品轉換期落在第三季與第四間，認為下半年營運將優於上半年。