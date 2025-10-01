我9月製造業PMI連4月緊縮 中經院：傳產表現偏弱

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-10-01 19:03

中華經濟研究院今 (1) 日公布 9 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI)，由於對等關稅衝擊發酵且國際景氣仍存不確定性，製造業 PMI 已連 4 個月緊縮，惟指數微幅回升 0.4 個百分點至 48.3%；同時，新增訂單指數和未來六個月展望指數均呈現連 6 月緊縮，且六大產業自 2023 年 10 月以來首次全數回報人力僱用為緊縮。

我9月製造業PMI連4月緊縮。(圖：中經院提供)

中經院副院長陳信宏不諱言，傳產業表現偏弱，因此，9 月 PMI 組成五項指標中，新增訂單指數和未來六個月展望指數呈現連 6 個月緊縮，但速度趨緩，而相對落後反應的人力僱用指數，則呈緊縮加快走勢。

而未完成訂單指數續跌至 2024 年 3 月以來最快緊縮速度 (41.3%)，惟減產與出口管控等供給面因素，如記憶體、稀土價格與鋼價攀升，推動製造業的原物料價格連續 12 個月呈現上升 (高於 50.0%)，且指數攀升 3.7 個百分點至 59.5%。