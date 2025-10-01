傳產低迷減產 8月製造業景氣燈號連4藍

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-10-01 11:24

台灣經濟研究院今 (1) 日公布 8 月製造業景氣信號值為 9.24 分，較上月上升 0.88 分，不過，仍連亮 4 顆藍燈，反映傳產仍受市場低迷與客戶下單保守影響持續減產，拖累原物料投入和成本等指標。

8月製造業燈號連4藍。(圖：台經院提供)

台經院說明，主要經濟體的製造業 PMI 雖仍處於衰退區間，但隨著美國對等關稅的負面衝擊趨緩，8 月表現已較上月改善。

在國內，受惠於 AI 科技應用需求續強、消費性電子新品備貨旺季，以及 8 月新台幣匯率升值幅度較上月縮小，出口、外銷訂單和生產指數年增率續為雙位數成長，不過，傳產仍受市場低迷與客戶下單保守影響持續減產，拖累原物料投入和成本等指標表現。

就景氣信號各主要組成項目觀察，有 2 項分數減少、3 項增加，其中，以原物料投入減少 0.15 分最多、其次為成本面減少 0.11 分，而經營環境面增加 0.50 分最多，售價面和需求面分別增加 0.43、0.22 分。