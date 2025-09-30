廣積車載AI邊緣運算電腦取得歐盟 ITxPT 認證 強化智慧交通布局

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-09-30 20:33

工業電腦廠廣積 (8050-TW) 今 (30) 日宣佈，旗下 MPT-3100V 強固型車載 AI 邊緣運算電腦，繼 E-Mark 車規認證後續，再取得歐盟 ITxPT 認證，確保在智慧交通與公共運輸系統中達到高度互通性、可靠性與優異品質。

廣積車載AI邊緣運算電腦 取得歐盟 ITxPT 認證。(圖：廣積提供)

廣積總經理李家富表示，MPT-3100V 此次通過 ITxPT 認證，展現了廣積協助公共運輸業者導入先進、合規、模組化與高可靠解決方案的堅定承諾，此認證加上已取得的 E-Mark 車規認證，進一步突顯 MPT-3100V 在 AI 驅動智慧運輸的生態系統中，具備滿足高標準車載運算嚴苛應用需求的能力。

廣積作為歐洲公共交通資訊技術標準 ITxPT 協會的成員，獲取 ITxPT 認證讓公共運輸業者與系統整合商能更有信心地確保本系統可與其他已獲認證的零組件無縫互通，不僅有效降低整合成本、提升系統相相容性，亦能簡化後續維護流程，並支援跨系統的彈性擴充。

同時，取得 ITxPT 標章亦代表此系統無論在電源供應、資料交換與環境耐受性等方面，均完全符合開放標準規範。通過 ITxPT 與 E-Mark 嚴格測試認證，符合嚴格的車規安全與電磁相容性標準，確保可靠運作。