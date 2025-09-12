search icon



台新新光金啟動證期子公司換股合併 證券經紀市占將躍第四大

鉅亨網記者陳于晴 台北


台新新光金控 (2887-TW) 今 (12) 日於證交所召開重訊記者會，財務長賴昭吟表示，旗下台新證券、元富證券及台新期貨、元富期貨今天同步分別召開董事會(代行股東會)，決議通過以換股方式辦理合併，元富證與元富期為消滅公司。合併後的證券子公司經紀市占預估躍升為全台第四大，期貨子公司則為市場第五大。

cover image of news article
台新新光金啟動證期子公司換股合併 證券經紀市占將躍第四大。(擷取自證交所)

賴昭吟說明證券子公司合併案，擬由台新證券以合併發行新股方式支付對價，預計以台新證券 1.1264 股普通股換發元富證券普通股 1 股，並將於取得主管機關核准後訂定合併基準日。


期貨子公司方面，本次合併擬由台新期貨發行新股搭配現金為對價，預計以每 2.1028 股普通股加計現金 3.5714 元取得元富期貨 1 股普通股，將於取得主管機關核准後訂定合併基準日。 

賴昭吟表示，證券與期貨子公司合併後將有效發揮綜效，透過整合集團資源，共享協同行銷優勢，藉此提升營運效能、降低成本，同時擴大業務市佔及資產規模，全方位推升整體獲利能力與永續成長動能。

賴昭吟強調，本次合併案不僅是雙方策略性布局的重要里程碑，更將帶動整體服務升級。合併後，將擴大分公司據點、提供多元化金融商品與便捷的交易體驗，為客戶創造更大的價值、提供員工更寬廣的舞台。

 

文章標籤

台新證券元富證券台新期貨元富期貨合併台新新光金控

