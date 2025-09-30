台灣首家香水品牌光速火箭Q4掛牌上櫃 國內外拓業績目標年增5-10%

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-30 18:20

‌



台灣第一家 IPO 香水品牌光速火箭 (7782-TW) 將於明 (1) 日舉辦上櫃前業續發表會，光速火箭董事長陳冠愷表示，旗下兩大主力品牌 SHARECO DESIGN 與 KLOWERPANDOR 透過在國內外拓展業務，目標每年以 5-10% 的速度成長，預計第四季掛牌上櫃。

光速火箭拓國內外香水業務 Q4將掛牌上櫃。(鉅亨網記者王莞甯攝)

光速火箭在營運模式上採行 SPL(專業零售品牌經營) 與 OMO(虛實整合全通路) 雙軸策略，經常以多款香水同步推出測試市場熱度，再集中資源打造爆款品牌商品，逐漸建立起年輕高消費力族群的品牌黏著力。

‌



其中，主打男性客群的香氛品牌 SHARECO DESIGN 線上會員中有 68% 是 24-40 歲男性，代言人為頑童 MJ116 成員瘦子 E.SO；女性香氛品牌 KLOWER PANDOR 則有 73% 會員為 24-45 歲女性，代言人為韓國女團 i-dle 成員 SHUHUA。

陳冠愷說明，產品價格帶落在 1000-3000 元間，近年線上平均客單已從 2022 年中約 1800 元提升至 2024 年中超過 2200 元，顯示品牌形象與溢價能力同步成長。

據 Statista Market Insights 統計，2024 年全球香氛市場營收將達 598.7 億美元，其中超過 70% 來自非奢侈品集團或大品牌，顯示消費者已不再只追求大眾香水，而更青睞具獨特性的精品小眾品牌。

隨著創新產品供應與消費支出持續擴張，Precedence Research 更預測，2025 至 2034 年間亞太地區將是全球香水銷售成長最快的區域，其中，台灣市場預期自 2025 年的 6.37 億美元起 以 6.46% 的年複合成長率擴張。