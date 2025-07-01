川普「勝利45-47」香水上市！親自高調帶貨、強調「勝利、力量與成功」

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-01 14:20

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美國總統川普於週一（30 日）晚間在 Truth Social 宣布，推出全新個人香水系列「勝利 45-47」（Victory 45-47），主打「勝利、力量與成功」，並標榜男女皆適用。這是繼球鞋、聖經、吉他及加密貨幣後，川普再次將其總統品牌延伸至香氛產品領域。

川普「勝利45-47」香水上市。（圖：川普香水販售官網）

「勝利 45-47」單瓶售價高達 249 美元（約新台幣 7,200 元），香水包裝設計搭配一座標榜為「代表性」的吸睛金色雕像。此系列是川普自 2024 年 12 月以來最新推出的香水產品。

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女用香水標榜展現「自信、美麗與不可阻擋的決心」，而男用古龍水則宣稱「獻給以力量、自信和目標引領的男士」。

儘管川普本人親自在社群媒體上推銷此香水，購買頁面底部免責聲明指出，香水實際上是透過品牌授權模式推出，非由川普設計、製造或銷售。供應商更表示，此商品與任何政治活動無關。

川普未簽署道德承諾引爭議 借總統光環宣傳商品

與多數現代總統不同，川普在任期間未曾簽署道德承諾。香水僅是川普眾多商業操作之一，自他重返政壇以來，多次將總統身份與個人品牌捆綁，進行產品宣傳。

香水上市後立即引發爭議。反川普組織「Republicans Against Trump」批評：「從加密貨幣、房地產交易、川普手機到現在的香水，從未停止利用總統職位為自己和家人謀取私利，」並稱這是「明目張膽的腐敗行為。」

官方對香味細節著墨不多，不過根據香水評價網站 Fragrantica 用戶，男用香水包含小荳蔻、天竺葵與香蕨調，整體呈現木質、辛辣與芳香氣息。

川普品牌商品熱銷 從加密貨幣到手錶獲利驚人

根據《富比士》報導，儘管川普個人加密貨幣「$TRUMP」價值已從每枚 27.72 美元暴跌至 8.73 美元，但他仍可能已透過其獲利達 3.15 億美元。