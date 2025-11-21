資服新兵報到 仁大資訊12/4抽籤 10日掛牌 承銷價41元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-21 18:11

資訊軟體服務商仁大資訊 (7767-TW) 配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣 2535 張，競拍底價 32.8 元，競拍時間為 11 月 25 日至 27 日，12 月 1 日開標，最高投標張數 321 張，而 11 月 28 日至 12 月 2 日將辦理公開申購，12 月 4 日抽籤，預計 12 月 10 日掛牌，暫定承銷價 41 元。

仁大資訊董事長林士茵(右)。(圖：仁大資訊提供)

仁大資訊在資安、雲端和 AI 領域擴大布局，近三年營運穩健攀升，並透過併購金腦數位切入金融 AI 和 ESG 高附加價值領域，啟動結構性轉型。

仁大資訊董事長林士茵說明，今年前三季營收 17.02 億元，與去年相當，每股純益 (EPS)2.74 元，年減 17.22%，獲利略減主要受多項策略性投資影響，除 IPO 規劃產生的一次性費用外，為提升營運效率與資訊安全，著手汰換 ERP 系統並委外開發客製化工作流程管理系統，同時導入資安防護與授權軟體，以因應自動化與資安風險升高的趨勢，此外，薪資費用增加也對成本造成影響。

不過，林士茵強調，這些投入屬於強化營運韌性和支援長期成長的必要支出。

林士茵進一步提到，完成對金腦數位 100% 股權併購後，有助轉型為具備 AI 和數據治理實力的解決方案供應商。

金腦在金融科技領域深耕 AI 盡職調查「金秘書」、金流追蹤、櫃台 AI 稽核與語音內容監理等模組，可協助銀行大幅縮短作業時程並提升合規效率，同時布局 ESG 永續管理與漂綠偵測系統，將帶動仁大營運由硬體導向邁向高毛利 AI 服務。

除 FinTech 佈局外，維運業務仍是仁大長期成長底盤，主要客戶涵蓋金融、電信與高科技製造業，採年度合約模式，客戶黏著度高，且因資訊設備具固定汰換週期，即便景氣波動，業務仍保持穩健。