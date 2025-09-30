台灣大攜手智慧資安推出一站式資安解決方案 強化資安防護

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-09-30 20:03

台灣大攜智慧資安推出一站式資安解決方案，強化資安防護。(圖：台灣大提供)

台灣大指出，資安心解決方案涵蓋台灣大自研 AI 反詐利器「反詐戰警企業版 / 個人版」與「EASM(外部曝險評估報告)」，以及由智慧資安科技提供的「主機弱點掃描」、「網頁弱點掃描」、「社交工程演練」及「風險盤點健診」，企業客戶享有一站式資安健策服務，包含快速建立基礎防務、即時掌握資安弱點與外部曝險狀況，提升營運韌性。

台灣大進一步表示，「反詐戰警企業版」迄今已累計偵測超過 4.3 億個可疑網域、「反詐戰警個人版」則已協助攔截超過 2000 萬通詐騙或騷擾電話與簡訊；「EASM 曝險評估」導入案例中製造業用戶占比逾 50%。

在內部檢測與教育方面，「主機弱點掃描」與「網頁弱點掃描」結合國際級工具，能生成支援 ISO 27001 及 OWASP Top 10 等安全標準的專業報告，協助精準修補漏洞；「社交工程演練」透過多樣化釣魚郵件與線上培訓，提升員工防範意識；「風險盤點健診」更能偵測傳統工具難以察覺的高風險行為，降低攻擊發生率。

企業服務事業商務長朱曉幸表示，企業在 AI 升級的趨勢推動下，資安需求提升，帶動台灣大今年資安的業務展望年增有望突破 94%。