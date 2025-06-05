看好房市回溫 興富發集團今年推14案總銷1835億元 住宅占約55%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-06-05 18:52

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輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳來台並宣布進駐北投士林科技園區，這項重磅更被視為點燃北台灣房市熱度的強心針，建商興富發 (2542-TW) 今 (5) 日並宣布集團 2025 年推案以住宅及商辦雙引擎同時發動，且近期台灣房市已經開始回溫，今年將推出住宅及商辦合計 14 案，合計推案量達 1835 億元。

興富發副總廖昭雄。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，興富發副總經理廖昭雄指出，台灣將進入「產業黃金新 10 年」，近期房市人潮開始回溫了，興富發集團 2025 年合計推案量達 1835.18 億元，其中住宅案總銷 1014.4 億元，占約 55%，而商辦案總銷 820.79 億元占約 45%，推案地區涵蓋雙北、台中、台南及高雄。

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廖昭雄指出，去年台灣央行第七波選擇性信用管制，確實造成市場停滯一陣子，消費者在觀望的包括是否有房價下修及貸款是否受影響，但今年在輝達宣布海外總部落腳北士科，加上購屋族漸漸適應政策，近期房市已經開始回溫了，只要價格、地點、規劃合理，來客量都較先前來得多，也見到市場仍有剛性需求。

廖昭雄指出，台灣央行去年祭出第七波選擇性信用管制，房市買氣急凍。但政策不要只看負面的，事實上政府進行管制，健全市場，對體質佳的建商來說，是有利的，到了一定時間，開發商也會去蕪存菁。

興富發 T1 成屋總銷達 73.73 億元。(鉅亨網記者張欽發攝)

廖昭雄表示，全球 500 強企業在台灣的投資規模逐年擴大，近期還有 AI 晶片龍頭輝達，這些科技大廠來台投資，台灣變得更安全，有產業就有就業、有人就有需求、有需求就有價值，此時此時買房，就是最佳的時機。若未來台灣房市又熱起來，就比較難買到相對便宜的價格，而興富發也是看準長期大趨勢發展，2025 年才會擴大推案。