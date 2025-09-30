鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-09-30 19:44

‌



台股今 (30) 日終場以 25820.54 點作收，站上 10 日線，月線連 5 紅、季線連 2 紅，成交量 4285.19 億元，其中外資由賣轉買，買超 65.51 億元，大買力積電 3.3 萬張，已呈連三買，也敲進聯電 2 萬張，呈連五買。累計外資 9 月買超 1999 億元，推升台股全月大漲 1587 點，漲幅 6.55%。

外資9月大買2000億元拱台股大漲1587點 月線連5紅。(圖：shutterstock)

觀察三大法人今日動向，合計買超 134.01 億元，外資、投信、自營商同站買方，其中外資由賣轉買，買超 65.51 億元；投信由賣轉買，買超 8.55 億元；自營商由賣轉買，買超 59.95 億元

‌



外資大舉買入力積電 3.3 萬張，也敲進聯電 2.0 萬張，以及 4 檔 ETF，主動統一台股增長 00981A 1.9 萬張、元大滬深 300 正 2 00637L 、主動群益台灣強棒 00982A 1.2 萬張、群益台灣精選高息 00919 1.1 萬張，三檔金融股，1.3 萬張永豐金 1.8 萬張, 並買入台新新光金 1.6 萬張、臺企銀 1.6 萬張, 也買超緯創 1.3 萬張、。

外資主要賣超華邦電 2.9 萬張, 也賣超期街口布蘭特正 2 00715L 2.3 萬張、仁寶 2.2 萬張、東元 1.2 萬張, 並賣出興富發 1.1 萬張、元大台灣 50 0050 1.0 萬張、鴻海 8796 張, 也賣超旺宏 7177 張、群創 6885 張、中租 - KY 5312 張。

投信今天買超緯創 6172 張，以及四檔金融股，台新新光金 3141 張、元大金 2705 張、兆豐金 887 張、華南金 838 張，也買超廣達 1739 張、南亞 1245 張、鴻海 1073 張，也買超統一 892 張，精成科 840 張。

投信主要調節聯電 6169 張，也賣超遠東新 2995 張、日月光投控 2737 張、長榮航 1498 張，並賣出大成鋼 1187 張、正新 950 張、大聯大 903 張，也賣超聯詠 901 張、漢翔 849 張、東元 781 張。