外資9月大買2000億元拱台股大漲1587點 月線連5紅
鉅亨網記者吳承諦 台北
台股今 (30) 日終場以 25820.54 點作收，站上 10 日線，月線連 5 紅、季線連 2 紅，成交量 4285.19 億元，其中外資由賣轉買，買超 65.51 億元，大買力積電 3.3 萬張，已呈連三買，也敲進聯電 2 萬張，呈連五買。累計外資 9 月買超 1999 億元，推升台股全月大漲 1587 點，漲幅 6.55%。
觀察三大法人今日動向，合計買超 134.01 億元，外資、投信、自營商同站買方，其中外資由賣轉買，買超 65.51 億元；投信由賣轉買，買超 8.55 億元；自營商由賣轉買，買超 59.95 億元
外資大舉買入力積電 3.3 萬張，也敲進聯電 2.0 萬張，以及 4 檔 ETF，主動統一台股增長 00981A 1.9 萬張、元大滬深 300 正 2 00637L 、主動群益台灣強棒 00982A 1.2 萬張、群益台灣精選高息 00919 1.1 萬張，三檔金融股，1.3 萬張永豐金 1.8 萬張, 並買入台新新光金 1.6 萬張、臺企銀 1.6 萬張, 也買超緯創 1.3 萬張、。
外資主要賣超華邦電 2.9 萬張, 也賣超期街口布蘭特正 2 00715L 2.3 萬張、仁寶 2.2 萬張、東元 1.2 萬張, 並賣出興富發 1.1 萬張、元大台灣 50 0050 1.0 萬張、鴻海 8796 張, 也賣超旺宏 7177 張、群創 6885 張、中租 - KY 5312 張。
投信今天買超緯創 6172 張，以及四檔金融股，台新新光金 3141 張、元大金 2705 張、兆豐金 887 張、華南金 838 張，也買超廣達 1739 張、南亞 1245 張、鴻海 1073 張，也買超統一 892 張，精成科 840 張。
投信主要調節聯電 6169 張，也賣超遠東新 2995 張、日月光投控 2737 張、長榮航 1498 張，並賣出大成鋼 1187 張、正新 950 張、大聯大 903 張，也賣超聯詠 901 張、漢翔 849 張、東元 781 張。
三大法人 9 月買賣超部分，外資由賣轉買，共買超 1999.29 億元；投信賣超 765.3 億元，呈連三賣；自營商買超 663.3 億元，呈連三買。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈台股盤後〉台積電尾盤爆量遭摜壓 漲點縮至240點勉強站上10日線
- 〈台股開盤〉九月魔咒變靈藥 不畏「晶片五五分」再向2萬6發起挑戰
- 〈台股盤前要聞〉台積電入手甲骨文公司債、台幣貶破30.5元創3周低、SCFI連4跌
- 想投資人民幣資產？中國擴大回購市場開放 吸引外資進入債市
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告