鉅亨網記者張欽發 台北 2025-06-23 17:43

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上市建商興富發 (2542-TW) 預計 2025 年集團推案以住宅及商辦雙引擎同時發動，今年將推出住宅及商辦合計 14 案，合計推案量達 1835 億元，同時，興富發本 (6) 月在高雄首推的總銷 85-90 億元預售案「中山鉑悦」也打出以早鳥優惠的「讓利牌」 爲重要訴求之一。

興富發今年在高雄首發住宅預售案也打出早鳥優惠的讓利牌。(鉅亨網記者張欽發攝)

興富發集團 2025 年合計推案量達 1835.18 億元，其中住宅案總銷 1014.4 億元，占約 55%，而商辦案總銷 820.79 億元占約 45%，推案地區涵蓋雙北、台中、台南及高雄，而「中山鉑悦」則是今年在高雄中山路上、中央公園旁首度推出的 550 戶住宅預售案，預計在 2029 年年中完工，則是以打出每坪 48 萬元起到 60 萬元，贈送包含裝潢及冷氣、洗衣機、掃地機器人等家電，並以拎包人住爲訴求，預計 2029 年年中完工。

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興富發高雄「中山鉑悦」，基地面積約 621 坪，規劃興建地上 36 層、地下 6 層，坪數規劃 21-41 坪，依興富發推案時程安排，今年在高雄還將推出森悅及美術 1 號院等案，但後兩案則屬 70 坪以上的大坪數規劃。

興富發集團 2025 年合計推案量達 1835.18 億元，其中住宅案總銷 1014.4 億元，占約 55%，而商辦案總銷 820.79 億元占約 45%，推案地區涵蓋雙北、台中、台南及高雄。