興富發、華固大型建商加碼商辦案開發 遠雄也要拉高比重

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-03 18:43

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在市場強力需求之下，台灣大型建商加速在商辦、廠辦案的推案，興富發 (2542-TW) 集團 2025 年合計商辦案推案總銷達 783 億元占總銷約 45%，推案地區涵蓋雙北、台中、台南及高雄，而遠雄 (5522-TW) 總經理王耀堂則指出，遠雄將提高專長的辦公室開發案比重由總銷 20% 提高到 25%。

台灣大型建商加速在商辦、廠辦案的推案。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，華固 (2548-TW)2025 年將推案包括台北市正大北投商辦案 總銷 317 億元的「華固創匯園區」的 4 筆住宅及商辦案，市場估總銷達 500 億元。

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集團 2025 年推案以住宅及商辦雙引擎同時發動， 2025 年興富發仍瞄準房地產剛性需求，以「住宅」和「商辦」雙引擎前進。 同時，商辦市場開始走向 M 型化同時，因此興富發推出位於台中七期的 890 戶、總銷 250 億元「市政壹號廣場」，主打適合新創企業、自由職業者 25-48 坪的微型商辦，由目前台中七期供給的微型商辦不多，但新創企業、自營商都有置產需求，至今實價登錄已累積銷售 290 戶，每坪單價突破 93 萬元。

興富發先前同樣在位於台中七期推出總銷 70 億元的「市政萬象廣場」，同樣是 25-48 坪的微型商辦；如加上「市政壹號廣場」，兩者在台中七期的商辦案已達 320 億元的總銷。

此外，興富發在台北市、大內科、桃園市政特區、高雄及北士科都有商辦案的推案。

遠雄總經理王耀堂。(鉅亨網記者張欽發攝)