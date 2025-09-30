接軌國際！永豐攜手東方風能 主辦首宗離岸工程船聯貸

永豐銀行今 (30) 日統籌主辦旗下首宗離岸風電工程船聯貸案，攜手東方風能簽署 46 億元聯貸並擔任額度、金流及擔保品管理行。永豐銀行表示，將協助東方風能建造二艘離岸風電工程船舶，響應政府 2026 年達到再生能源發電占比 20% 目標，積極推動永續能源發展；此案亦打造全新離岸工程船 (OSCV)，可跨足產業有離岸風電產業、油氣田工程及電纜鋪設等海事工程。