接軌國際！永豐攜手東方風能 主辦首宗離岸工程船聯貸
鉅亨網記者陳于晴 台北
永豐銀行今 (30) 日統籌主辦旗下首宗離岸風電工程船聯貸案，攜手東方風能簽署 46 億元聯貸並擔任額度、金流及擔保品管理行。永豐銀行表示，將協助東方風能建造二艘離岸風電工程船舶，響應政府 2026 年達到再生能源發電占比 20% 目標，積極推動永續能源發展；此案亦打造全新離岸工程船 (OSCV)，可跨足產業有離岸風電產業、油氣田工程及電纜鋪設等海事工程。
台灣去 (2024) 年離岸風電總建置量躍居全球第五名，至今 (2025) 年 5 月已安裝超過 400 座離岸風力機、累計併網達 374 座，總併網量預計明 (2026) 年達 5.3 GW(百萬瓩)。
永豐銀行表示，建造 OSCV 及維運支援船 (SOV) 有助提升風機運維效率，推進離岸風電發展，同時滿足國際市場對多功能平台船的需求。
東方風能專注於離岸海事工程解決方案、離岸風場建造及多元化船舶經營，提供初期風場開發探勘、施工與後續長期運維等服務。
永豐銀行持續領先業界布局綠色金融服務，包括投入太陽光電綠能，並跨足陸域風電、地熱、小水力及儲能等新興能源領域，並積極推展永續連結貸款服務。
