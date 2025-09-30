永誠資產管理處 2025-09-30 16:08

談到歷史上最富有的一代，非「嬰兒潮世代」（Baby Boomers）莫屬。1946 至 1964 年間出生的人，如今年齡介於 60～78 歲，正好搭上全球經濟高速發展的黃金時代。戰後嬰兒潮帶來的人口紅利，讓台灣、美國乃至全球的製造業與科技業進入爆發式成長。那是一個「努力就能往上爬」的年代──工作機會充足、薪資穩定、升遷空間廣闊。當時的房價低廉，許多人能在薪水尚可的時期輕鬆買下不動產，而房價數十年翻漲，成了最重要的財富來源。企業還提供穩定就業與退休金，讓嬰兒潮世代打下了最堅實的資產基礎。

最富有的一代，卻活在最矛盾的時代(圖:shutterstock)

然而，如今步入晚年的嬰兒潮世代，雖然資產雄厚，卻也面臨前所未有的挑戰與矛盾。

富裕卻不安心：晚年的三大壓力

即使擁有不錯的財富，嬰兒潮世代的生活方式卻呈現兩極。

有人仍維持節儉習慣，即便退休金豐厚，每天依舊精打細算；有人則選擇及時行樂，把資金花在高端旅遊與課程。但無論哪一種，仍逃不開晚年的現實壓力：

醫療費用遽增

隨著壽命延長，高齡疾病與慢性病成為沉重負擔。長期洗腎、護理服務、癌症治療，每年動輒數十萬元支出，讓人措手不及。 長照需求龐大

許多人 75 歲後開始需要外籍看護，或考慮入住安養中心。這些開銷往往每月數萬元，長期累積將消耗大量資金。 通膨侵蝕購買力

若資產主要停留在現金或定存，看似安全，卻會因通膨而逐年縮水。「存得多，不代表花得安心」成為最真實的寫照。

傳承與自保的兩難

嬰兒潮世代另一大矛盾，是「自己要過得安心」與「想留錢給子女」之間的拉扯。

許多人原本計畫把房產或事業傳給下一代，但隨著醫療與長照支出高漲，往往不得不調整安排。例如，一位 66 歲自營商，本想把店面傳給孩子，但最終選擇出租，用租金支應自己與妻子的生活與醫療開銷。他說：「與其留下遺產，不如先保障自己。」這種矛盾，正是嬰兒潮世代最典型的寫照——要不要傳承、能不能傳承，都取決於「晚年的現實成本」。

關鍵建議：讓「最富有的一代」活得最自在

嬰兒潮世代已締造歷史性的財富高峰，但如何讓財富真正成為生活後盾，而非壓力，才是關鍵。

把健康擺在首位

醫療保險、長照保險，加上規律運動與飲食管理，是最值得的投資。 避免資金僵化

不要讓資產只停留在現金。配置穩健型基金或債券、房產出租創造現金流，或年金保險確保穩定收入，能讓資金持續具備增值力。 理性消費

不用一味省，也別過度揮霍。將支出聚焦在旅遊、興趣、社交與健康，能真正提升生活品質。 提早安排傳承

透過信託、遺囑、贈與，讓資產分配更有秩序，避免家庭紛爭。並提前與子女溝通，讓他們理解父母的安排與用心。 傳承觀念比金錢更重要

財富不只是數字，更是價值觀。與子女建立「金錢對話」，傳承理財習慣與資產觀念，比單純留下財產更具長遠意義。

嬰兒潮世代既是最富有的一代，也是最需要智慧安排的一代。挑戰不在於「錢夠不夠」，而是如何在「享受生活、保障晚年、傳承財富」之間找到平衡。若能把健康放在首位、讓資產持續成長並有序規劃，嬰兒潮世代不僅能維持財富優勢，更能成為「最懂得活得精彩的一代」。

（撰文者：永誠資產管理處 財務顧問團隊）

