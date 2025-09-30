鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-30 14:50

‌



福特汽車 (F-US) 執行長 Jim Farley 周一 (29 日) 示警，若美國無法填補 AI 基礎設施建設所需的關鍵人才缺口，其「登月式」AI 發展目標恐將受阻。

​​美AI登月計畫「缺氧」！福特執行長：資料中心、汽車廠全缺人 政府再不行動就晚了（圖：Shutterstock）

法利向《Axios》指出，儘管美國透過關稅政策試圖重振製造業，但 AI 資料中心、製造業設施等「基礎經濟領域」的勞力短缺問題仍未解決。

‌



根據阿斯本研究所數據，由藍領工人支撐的基礎經濟貢獻了美國 12 兆美元 GDP，而 AI 發展正加劇這一領域的人才缺口。到了 2033 年，全球 AI 市場規模預計激增至 4.8 兆美元，但美國目前短缺 60 萬名工廠工人、50 萬名建築工人，未來三年還需 40 萬名汽車技術人員。

Farley 問道：「沒有足夠的人填補這些崗位，我們如何將產業遷回國內？」。

Farley 強調，AI 不僅可能淘汰半數白領工作，更需要大量技術工種支撐，但社會對基礎經濟領域的重要性認知不足。

這種問題已在資料中心領域顯現。英國資料中心營運商 Pure Data Centres 執行長 Dawn Childs 去年透露，專業建築工人短缺正阻礙其擴張。

根據 Uptime Institute 在 2020 年的調查，50% 的資料中心營運商面臨招工難，德勤 2025 年 4 月報告則指出，51% 的美國電力及資料中心高管將技術人才短缺視為「核心挑戰」。

勞力短缺的根源被指向多重因素：人口老化、嚴格移民政策限制了勞動供給，更關鍵的是社會對基礎職缺價值的忽視。

Farley 說：「這是認知問題，更是社會問題，人們必須重新認同基礎經濟對經濟活力與國家永續發展的意義。」

根據顧問機構麥肯錫的數據，2030 年前全球運算型資料中心資本支出將達 6.7 兆美元，光是 2025 年超大規模雲端服務商就將投入 3000 億美元。

面對需求激增，Farley 呼籲美國政府調整政策，增加職業訓練與學徒機會，推動貿易政策及產業監管改革。「我們現在急需解決實際問題，比如周一早上我的經銷商門市就缺 6000 名技術人員。」