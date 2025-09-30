黃仁勳再出售22.5萬股輝達股票 套現4,000萬美元

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-30 11:53

輝達（Nvidia）(NVDA-US) 周一（29 日）提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，執行長黃仁勳於 9 月 25 日至 29 日共售出 22.5 萬股輝達股票，套現超過 4,000 萬美元。

輝達執行長黃仁勳。（圖：Shutterstock）

據此前媒體報導，美國證券交易委員會揭露的文件顯示，黃仁勳在 6 月、7 月、8 月均減持輝達股票。通過多次交易，他以每次賣出約 5 萬股或 7.5 萬股的頻率，連續 4 個月減持股票，成交價格區間為每股 174.82 美元至 184.38 美元，套現數億美元。

根據 10b5-1 售股計畫規則，10b5-1 交易計畫允許上市公司內部人士事先決定在預定時間出售指定數量的股票。這一計畫的目的，是為了避免內幕交易嫌疑，確保交易透明度和公平性。

今年 5 月，黃仁勳曾宣布計劃出售至多 600 萬股輝達股票，按當時股價計算價值約 8.4 億美元，並從 6 月開始執行該計畫。

輝達近期業績表現亮眼，2025 年度全年營收達到 1,304.97 億美元，暴增 114%，淨利潤 728.80 億美元，狂增 145%。

自今年 4 月以來，輝達股價一路上漲，9 月 22 日創出歷史最高價 184.55 美元 / 股。市值也一路攀升，突破 4 兆美元大關，成為全球首家市值突破 4 兆美元的公司。

華爾街多家投研機構對輝達未來走勢持樂觀態度，分析師認為隨著人工智慧（AI）需求持續升溫，輝達的估值仍有上升空間。