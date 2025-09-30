黃仁勳再出售22.5萬股輝達股票 套現4,000萬美元
鉅亨網編譯鍾詠翔
輝達（Nvidia）(NVDA-US) 周一（29 日）提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，執行長黃仁勳於 9 月 25 日至 29 日共售出 22.5 萬股輝達股票，套現超過 4,000 萬美元。
據此前媒體報導，美國證券交易委員會揭露的文件顯示，黃仁勳在 6 月、7 月、8 月均減持輝達股票。通過多次交易，他以每次賣出約 5 萬股或 7.5 萬股的頻率，連續 4 個月減持股票，成交價格區間為每股 174.82 美元至 184.38 美元，套現數億美元。
根據 10b5-1 售股計畫規則，10b5-1 交易計畫允許上市公司內部人士事先決定在預定時間出售指定數量的股票。這一計畫的目的，是為了避免內幕交易嫌疑，確保交易透明度和公平性。
今年 5 月，黃仁勳曾宣布計劃出售至多 600 萬股輝達股票，按當時股價計算價值約 8.4 億美元，並從 6 月開始執行該計畫。
輝達近期業績表現亮眼，2025 年度全年營收達到 1,304.97 億美元，暴增 114%，淨利潤 728.80 億美元，狂增 145%。
自今年 4 月以來，輝達股價一路上漲，9 月 22 日創出歷史最高價 184.55 美元 / 股。市值也一路攀升，突破 4 兆美元大關，成為全球首家市值突破 4 兆美元的公司。
華爾街多家投研機構對輝達未來走勢持樂觀態度，分析師認為隨著人工智慧（AI）需求持續升溫，輝達的估值仍有上升空間。
黃仁勳 6 月 25 日在股東大會上也表示，輝達未來不只是一家晶片公司。除了當前火爆 AI 領域，機器人將成為輝達下一個強勁成長引擎。
延伸閱讀
- 華為計劃將頂級AI晶片產量翻倍！輝達於中國地位不保？
- 〈美股盤後〉政府關門陰霾持續 輝達升超2% 四大指數震盪收紅
- AI進化下一站！阿里雲與輝達合作的Physical AI是怎麼回事？
- 輝達黃仁勳加碼投資AI、量子計算與機器人：打造下一代科技生態系統
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇