最先進程式設計AI模型來了！Anthropic推出Claude Sonnet 4.5

鉅亨網編譯莊閔棻


人工智慧（AI）公司 Anthropic 週一（29 日）推出最新尖端模型 Claude Sonnet 4.5，官方表示該模型在程式設計基準測試中達到業界頂尖水準。

cover image of news article
最先進程式設計AI模型來了！Anthropic推出Claude Sonnet 4.5。(圖：Shutterstock)

根據《TechCrunch》報導，與以往僅能生成原型的 AI 模型不同，Claude Sonnet 4.5 能夠建構「可投入生產」的應用程式，可靠性較前一代有明顯提升。


Claude Sonnet 4.5 將透過 Claude API 以及 Claude 聊天機器人提供服務。開發者價格與上一代 Claude Sonnet 4 相同：每百萬輸入 tokens 收費 3 美元（約 75 萬字，相當於整套《魔戒》系列），每百萬輸出 tokens 收費 15 美元。

過去一年，Anthropic 的 AI 模型在軟體工程和程式設計任務上表現優異，逐漸成為開發者與企業的首選。

據報導，蘋果 (AAPL-US) 與 Meta (META-US) 內部也使用 Claude AI 模型，而 Anthropic 透過 API 銷售給 Cursor、Windsurf 與 Replit 等 AI 程式設計應用，也創造了可觀商機。

然而，OpenAI 的 GPT-5 最近在多項程式碼基準測試中表現優於 Claude 模型，對 Anthropic 形成挑戰。

Anthropic Claude Sonnet 4.5 的技術能力

Anthropic 表示，Claude Sonnet 4.5 在多個程式碼基準測試中表現業界領先，包括 SWE-Bench Verified。但 Anthropic 研究員 David Hershey 表示，僅靠基準測試無法完整呈現模型能力。

Hershey 分享，Claude Sonnet 4.5 在早期企業客戶試用中，曾自動進行程式設計長達 30 小時，不僅完成應用程式建置，還能啟動資料庫服務、購買網域名稱，甚至執行 SOC 2 安全審核。

業界對 Claude Sonnet 4.5 反應正面。Cursor 執行長 Michael Truell 表示，Claude Sonnet 4.5 擁有最先進的程式設計效能，尤其在長週期任務方面表現突出；Windsurf 執行長 Jeff Wang 則稱其為「新一代程式設計模型」。

安全性方面，Anthropic 同時指出，Claude Sonnet 4.5 是至今最「對齊」的尖端 AI 模型，諂媚與欺騙率低於先前 Claude 模型，並降低了對即時注入攻擊的敏感度。

