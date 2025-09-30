鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-30 14:20

人工智慧（AI）公司 Anthropic 週一（29 日）推出最新尖端模型 Claude Sonnet 4.5，官方表示該模型在程式設計基準測試中達到業界頂尖水準。

最先進程式設計AI模型來了！Anthropic推出Claude Sonnet 4.5。(圖：Shutterstock)

根據《TechCrunch》報導，與以往僅能生成原型的 AI 模型不同，Claude Sonnet 4.5 能夠建構「可投入生產」的應用程式，可靠性較前一代有明顯提升。

Claude Sonnet 4.5 將透過 Claude API 以及 Claude 聊天機器人提供服務。開發者價格與上一代 Claude Sonnet 4 相同：每百萬輸入 tokens 收費 3 美元（約 75 萬字，相當於整套《魔戒》系列），每百萬輸出 tokens 收費 15 美元。

過去一年，Anthropic 的 AI 模型在軟體工程和程式設計任務上表現優異，逐漸成為開發者與企業的首選。

據報導，蘋果 (AAPL-US) 與 Meta (META-US) 內部也使用 Claude AI 模型，而 Anthropic 透過 API 銷售給 Cursor、Windsurf 與 Replit 等 AI 程式設計應用，也創造了可觀商機。

然而，OpenAI 的 GPT-5 最近在多項程式碼基準測試中表現優於 Claude 模型，對 Anthropic 形成挑戰。

Anthropic Claude Sonnet 4.5 的技術能力

Anthropic 表示，Claude Sonnet 4.5 在多個程式碼基準測試中表現業界領先，包括 SWE-Bench Verified。但 Anthropic 研究員 David Hershey 表示，僅靠基準測試無法完整呈現模型能力。

Hershey 分享，Claude Sonnet 4.5 在早期企業客戶試用中，曾自動進行程式設計長達 30 小時，不僅完成應用程式建置，還能啟動資料庫服務、購買網域名稱，甚至執行 SOC 2 安全審核。

業界對 Claude Sonnet 4.5 反應正面。Cursor 執行長 Michael Truell 表示，Claude Sonnet 4.5 擁有最先進的程式設計效能，尤其在長週期任務方面表現突出；Windsurf 執行長 Jeff Wang 則稱其為「新一代程式設計模型」。