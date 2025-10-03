〈焦點股〉明泰切入資料中心9月業績報喜 早盤漲近半根停板

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-03 10:23

網通廠明泰 (3380-TW)2 日公告 9 月營收達 22.7 億元，呈年月雙增，法人指出，明泰切入資料中心業務及佈局印度市場已見效；今 (3) 日受資金青睞早盤股價勁揚，最高攻上 30.75 元，漲逾半根停板，隨即被 10 日線壓制漲幅回落，成交量較前一日放大。

明泰切入資料中心9月業績報喜

明泰看準 生成式 AI 應用爆發帶動的高速網路需求，將產品重心瞄準 AI 資料中心。公司近期正式推出以水冷為核心設計的 1.6T 交換器，該產品採用 Broadcom 最新 Tomahawk 6 晶片，專為應對高密度 AI 工作負載設計。

明泰指出，目前 400G 交換器已穩定放量出貨；800G 交換器預計於 2025 年底量產；而前瞻性的 1.6T 交換器則規劃於 2025 年底至明年初時送樣。

營運方面，明泰今年雖一度受到傳統客戶庫存調整影響，但隨著高階交換器與新興市場出貨貢獻增加，營運底部已過。特別是針對印度電信市場的供貨已從 2024 年第四季開始，瞄準印度長期基礎建設需求。