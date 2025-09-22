明泰最新1.6T水冷交換器採博通晶片 單晶片達102.4 Tbps交換容量
鉅亨網記者吳承諦 台北
網通廠明泰科技 (3380-TW) 今 (22) 日宣布推出開發之 1.6T 水冷式交換器，搭載博通(AVGO-US)Tomahawk 6 晶片，提供高達 102.4 Tbps 的交換容量。該產品針對 AI / 雲端資料中心與高效能運算（HPC）應用而設計，滿足生成式 AI、大規模影音串流，與物聯網的高速連接需求。
明泰表示，本次推出全新 1.6T 交換器，搭載 Broadcom Tomahawk 6 晶片，以單晶元 102.4 Tbps 的交換容量創下業界紀錄，並採單顆水冷板可解熱超過 1.8KW，相較傳統氣冷方案，體積更小、效率更高。
明泰指出，生成式 AI 與雲端應用的快速成長，推動資料中心對高頻寬、低延遲與高能源效率的迫切需求。高階晶片邁入千瓦級世代，傳統氣冷散熱面臨瓶頸：需要更大體積與重量的散熱鰭片，推升成本與機櫃需求，同時增加風扇能耗與噪音，已不利於高瓦數產品與資料中心的規劃。
明泰表示，交換器全水冷設計，及電源模組彈性設計可以符合次世代 ORv3 800V 的規劃；整體水路規劃偵測洩漏機制，第一時間安全關閉水冷系統，並提供維修人員寶貴維護時間。
