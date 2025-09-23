〈焦點股〉明泰推出1.6T水冷交換器 直飆漲停帶動仲琦上揚
鉅亨網記者吳承諦 台北
網通廠明泰 (3380-TW) 22 日宣布推出 1.6T 水冷式交換器，搭載博通 Tomahawk 6 晶片，今 (23) 日股價跳空漲停鎖在 32.2 元，創 5 個月波段新高，成交量較前一日放大，委買張數逾 6000 張。
明泰新品提供 102.4Tbps 交換容量，為現有乙太網交換器頻寬的兩倍，吞吐量較前代提升 6 倍。產品可支援 10 萬顆 GPU 協同運算，並採用水冷散熱方案解決千瓦級晶片散熱瓶頸，單顆水冷板可解熱超過 1.8KW。
法人表示，隨 AI 運算推升高頻寬、低延遲需求，水冷交換器成為資料中心新趨勢，並看好水冷交換器推出將為下半年營收增添新動能，有助 2026 年後長線成長。
明泰大漲同步激勵旗下子公司仲琦 (2419-TW) 開高上漲逾 6%，隨即漲幅收斂，成交量較前一日放大逾 5 倍。
仲琦布局同步發力，透過美國子公司與第 5 大 MSO 競立媒體合作測試 DOCSIS 4.0。競立媒體服務涵蓋美國 22 州、逾 300 萬用戶，主要布局中西部及東南部市場。
