〈焦點股〉明泰推出1.6T水冷交換器 直飆漲停帶動仲琦上揚

網通廠明泰 ( 3380-TW ) 22 日宣布推出 1.6T 水冷式交換器，搭載博通 Tomahawk 6 晶片，今 (23) 日股價跳空漲停鎖在 32.2 元，創 5 個月波段新高，成交量較前一日放大，委買張數逾 6000 張。

明泰新品提供 102.4Tbps 交換容量，為現有乙太網交換器頻寬的兩倍，吞吐量較前代提升 6 倍。產品可支援 10 萬顆 GPU 協同運算，並採用水冷散熱方案解決千瓦級晶片散熱瓶頸，單顆水冷板可解熱超過 1.8KW。