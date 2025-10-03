鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-03 12:46

台灣基本工資已連續 10 年調漲，對人力需求高度依賴的社區保全產業帶來不小衝擊，許多管委會面臨保全人力短缺與管理費用上升的雙重壓力，云辰 (2390-TW) 轉投資華辰保全，宣布導入「AI 鷹眼云狩隊」方案，系統結合 AI 影像辨識與無線感測技術，可在夜間提供全方位的異常偵測，取代部分傳統人力巡邏。

基本工資連升且社區保全人力吃緊 華辰保全導入「AI鷹眼云狩隊」。

華辰保全指出，此方案特別針對老舊社區與管理資源有限的住宅大樓設計，不僅能提升夜間防護力，及早發現潛在風險，也能協助社區降低人力支出與管理費負擔，為保全產業在轉型壓力下提供新的解決途徑。

華辰保全總監何懿玲指出，保全業近 5 年平均每年調薪逾 4%，人員流動率高、人力高齡化與工時壓力，使社區管理費難以長期負擔。「AI 鷹眼云狩隊」提供具成本效益的替代方案，可減少夜班哨點，卻不犧牲安防品質。華辰保全自 2022 年起布局夜間無人保全，結合母公司云辰電子的技術優勢，推出以 AI 影像監控、無線感測器與雲端中控為核心的「AI 鷹眼云狩隊」。

華辰保全指出，此一系統能即時辨識異常行為，觸發通報並連線至 24 小時安控中心，由巡邏車即時支援，全面提升社區應變效率。其配置包含 PIR 人體感測器、門窗開關偵測器、淹水警報器與高效影像設備，並搭配中控平台 24 小時雲端監控，通過 ISO 27001 資安標準稽核，確保安防品質穩定可靠。

華辰保全影像系統可即時回傳警報觸發前 5 秒與後 10 秒畫面，協助中控人員判斷事件類型，誤報能快速排除，避免打擾住戶；若為急需處理的緊急異常事件，系統將派遣巡邏隊支援並通知緊急聯絡人或警消，爭取黃金應變時間。

在現有保全業者龍頭，中保科 (9917-TW) 在昨日法說會也指出，公司對營運結構上看好在智慧城市及系統保全的業務成長，預計到 2027 年，智慧城市占營收 30%、系統保全業務占營收比重成長到 38%，兩者合計在 2027 年營收將占營收 68%，同時，中保科預估，駐衛保全業務在今年上半年占營收 13%，預估 2027 年將占營收比重下滑到 6%。

中保科 2025 年 1-6 月營收 93.88 億元，毛利率較去年同期上升到 33.39%，稅後純益爲 14.45 億元，年增 2.59%，每股純益 3.26 元。