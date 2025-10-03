營收速報 - 2025年10月3日台股中小型公司9月營收一覽（新增45家）
本次公布9月營收一覽
截至台北時間2025年10月3日07:55，彙整前一日公布9月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計57家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|通用幹細胞*-生技醫療業
|288萬
|132.8%
|同亨-電腦及週邊設備業
|1.61億
|64.9%
|華孚-電腦及週邊設備業
|6.60億
|57.4%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|海悅-其他業
|7.55億
|239.1%
|互動-通信網路業
|3.25億
|101.7%
|通用幹細胞*-生技醫療業
|288萬
|54.4%
9月已公布營收一覽
截至目前，已公布9月營收報告（資本額<50億）的家數累計達57家。其中營收年增大於 25％有10家，年增小於-20％有10家。
9月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|3家
|介於10～50億
|>= 0%
|9家
|介於10～50億
|< 0%
|6家
|介於10～50億
|<= -20%
|5家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|7家
|小於10億
|>= 0%
|16家
|小於10億
|< 0%
|6家
|小於10億
|<= -20%
|5家
9月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|馥鴻-其他業
|385萬
|575.0%
|通用幹細胞*-生技醫療業
|288萬
|132.8%
|德鴻-數位雲端
|3,890萬
|79.2%
|福格創新-其他業
|6萬
|72.7%
|同亨-電腦及週邊設備業
|1.61億
|64.9%
9月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|永信建-建材營造業
|3.05億
|601.4%
|海悅-其他業
|7.55億
|239.1%
|互動-通信網路業
|3.25億
|101.7%
|通用幹細胞*-生技醫療業
|288萬
|54.4%
|馥鴻-其他業
|385萬
|50.9%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
