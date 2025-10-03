search icon



營收速報 - 2025年10月3日台股中小型公司9月營收一覽（新增45家）

鉅亨網新聞中心


本次公布9月營收一覽

截至台北時間2025年10月3日07:55，彙整前一日公布9月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計57家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
通用幹細胞*-生技醫療業 288萬 132.8%
同亨-電腦及週邊設備業 1.61億 64.9%
華孚-電腦及週邊設備業 6.60億 57.4%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
海悅-其他業 7.55億 239.1%
互動-通信網路業 3.25億 101.7%
通用幹細胞*-生技醫療業 288萬 54.4%
9月已公布營收一覽

截至目前，已公布9月營收報告（資本額<50億）的家數累計達57家。其中營收年增大於 25％有10家，年增小於-20％有10家。

9月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 3家
介於10～50億 >= 0% 9家
介於10～50億 < 0% 6家
介於10～50億 <= -20% 5家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 7家
小於10億 >= 0% 16家
小於10億 < 0% 6家
小於10億 <= -20% 5家

9月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
馥鴻-其他業 385萬 575.0%
通用幹細胞*-生技醫療業 288萬 132.8%
德鴻-數位雲端 3,890萬 79.2%
福格創新-其他業 6萬 72.7%
同亨-電腦及週邊設備業 1.61億 64.9%

9月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
永信建-建材營造業 3.05億 601.4%
海悅-其他業 7.55億 239.1%
互動-通信網路業 3.25億 101.7%
通用幹細胞*-生技醫療業 288萬 54.4%
馥鴻-其他業 385萬 50.9%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股營收速報台股營收9月營收其他業馥鴻生技醫療業通用幹細胞*

台股首頁我要存股
同亨34.6+7.96%
華孚71+9.91%
海悅85.9+2.51%
互動76.6+4.22%
馥鴻26.5+1.53%
福格創新%
永信建84.4+1.69%
通用幹細胞*14.85+5.54%
德鴻53.4+2.75%

