卡達外交部：以色列總理致歉 承諾不再對卡發動襲擊

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-30 08:43

‌



卡達外交部周一（29 日）發表聲明，稱卡達首相兼外交大臣穆罕默德、以色列總理尼坦雅胡和美國總統川普當天舉行三方電話會談，尼坦雅胡在會談中就以色列襲擊卡達首都杜哈、侵犯卡達主權向卡方道歉，並承諾不再針對卡達發動類似行動。

以色列總理尼坦雅胡。（圖：Shutterstock）

卡達外交部表示，美國在會談中重申對美卡防務夥伴關係的承諾。穆罕默德在會談中強調，卡達堅決反對任何形式的侵犯主權行為。

‌



他表示，將繼續堅持卡達長期以來通過外交手段化解地區危機的外交方針，致力於儘快結束加薩地帶衝突，維護中東安全與穩定。

以色列 9 月 9 日宣布對身處杜哈的哈瑪斯高層發動「精準打擊」。哈瑪斯說，空襲發生時，哈瑪斯談判代表團正在討論一份由美國提出的最新停火方案。5 名巴勒斯坦人和 1 名卡達安全部隊人員在襲擊中遇難。

此外，美國白宮周一公布了川普關於結束加薩衝突的計畫。根據該計畫，如果衝突雙方同意，「戰爭將立即結束」。以軍將撤回到商定邊界，為釋放人質做準備。

在此期間，所有軍事行動，包括空中和炮兵轟炸，都將暫停，戰線將保持凍結狀態，直到完全分階段撤軍的條件得到滿足。