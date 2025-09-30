17系列出貨不如預期？股價兩日重挫10% 小米回應！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-30 05:00

9 月 29 日，小米集團 (01810-HK) 股價午後一度大跌超過 3%，終場收跌 2.01%。

小米17系列總出貨量顯著下修20%。（圖：Shutterstock）

天風國際分析師郭明錤周一（29 日）發文，稱據其最新產業調查，小米 17 系列總出貨量顯著下修 20%（原定目標約 1,000 萬台），若後續無更積極價格策略或營銷活動，17 系列總出貨量可能會低於 15 系列的約 800 萬部。

據《科創板日報》報導，下調主因是 17 標準版需求不如預期。原先預估標準版需求最強勁，可佔整體 17 系列約 50～55%，但實際開賣後僅佔約 15～20%。雖 Pro Max 與 Pro 有增加訂單，但仍無法抵銷 17 標準版砍單。

另外，郭明錤表示，小米 17 系列還面臨 iPhone、華為手機的競爭壓力。iPhone 在中國市場最壞時期已經過去了，iPhone 17 標準版在中國市場的銷量超出預期。

郭明錤發布下調出貨量報告同日，小米集團總裁盧偉冰發文，稱小米 17 系列首銷雖才過 2 天，但銷量已經非常不錯，「小米 17 系列有信心銷量會比上代小米 15 系列更多。」

他說，小米 17 Pro Max 賣得最好，Pro 其次，輕鬆跨過 6K + 門檻，產品結構得到歷史性改善。小米也增加 Pro 訂單。

小米集團公關部總經理王化轉發此文，並稱目前沒有任何削減訂單的計畫，因為新增了小米 17 標準版的 16GB+1TB 版本，加之 17Pro 系列加單，產品結構配比會發生改變，整體產品訂單會較上一代增加。