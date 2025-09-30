美信貸市場瘋了！投等債垃圾債雙高估 利差跌破1998年紀錄 接下來是崩盤還降溫？

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-30 05:00

近期，美國信貸市場正經歷一輪罕見的熾熱行情。儘管債券殖利率率已跌至數十年來低位，投資人對公司債的搶購熱情卻絲毫不減，呈現「爭先恐後」的搶購態勢，繁榮表象下泡沫隱憂逐漸顯現，華爾街對市場脆弱性的擔憂持續升溫。

（圖：Shutterstock）

目前，投資級與高收益債券估值均處於歷史高點。ICE 數據指數顯示，9 月投等債與美債利差縮小至 0.74 個百分點，創 1998 年以來最低紀錄，垃圾債利差則徘徊在 2.75 個百分點，逼近 2007 年金融危機前的極端水準。這一現象背後，是投資人對聯準會 (Fed) 持續降息的強烈預期，市場押注利率下行將推升債券價格，促使退休個人、退休基金等機構急於鎖定當前收益。

Dealogic 數據顯示，今年 9 月美國投資等級公司債發行額高達 2100 億美元，刷新同期歷史紀錄，但繁榮背後的風險正加速累積。

首先，高風險借款人長期依賴融資，從傳統債券、貸款到私人信貸、資產支持證券，高風險主體的融資管道不斷擴張，而隨著繁榮週期拉長，債務違約的潛在壓力持續增加，一旦經濟遇阻，債券與貸款市場或面臨大規模拋售。

其次，違約訊號顯現，專注於低收入購車群體的 Tricolor Holdings 本月突然破產，其透過資產支持債券融資的 20 億美元債務中，部分債券價格已跌至面值的 20%，汽車零組件供應商 First Brands Group 也因類似問題陷入破產保護。

更令人警惕的是規模近 2 兆美元的私人信貸市場，該領域因主要面向私募基金、監管寬鬆，風險更難追蹤。

近期「實物支付」(PIK)工具激增，企業以新債而非現金支付利息。標普全球數據顯示，2024 年底約 11% 的商業發展公司 (BDC) 貸款利息以 PIK 形式支付，反映部分借款人已無力現金償債。

惠譽數據進一步印證風險指出，2024 年 7 月私人信貸違約率曾攀升至 9.5%，雖小幅回落，仍處於高位。

此外，信貸市場的後續走向與宏觀經濟緊密相關。若通膨持續緩和、勞動市場穩定，Fed 降息有望暫時緩解壓力，但若經濟放緩或利率維持高位，當前高估值的脆弱性將暴露無遺。